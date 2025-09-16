VIDEO: un chofer se cansó del mal olor en el colectivo y tomó una drástica decisión A días de que vuelva el calor, el colectivero tomó precauciones para evitar ciertos aromas en su unidad.

Un chofer de colectivo se cansó de los malos olores arriba de su unidad y tomó una decisión impensada. Uno de sus compañeros filmó la situación y el video se hizo viral en TikTok.

La cuenta @elbardoldelbondi compartió la publicación en la plataforma. “No vamos a escrachar al chofer que hizo esto pero quiero sus opiniones porque esto no lo vi en mi p… vida”, comentó el tiktoker. En la grabación se podía ver que el colectivero había puesto una decena de difusores en todo el colectivo.

“El muchacho este no sabe que vienen perfumitos para la cortina, para el piso”, agregó el joven. En ese momento, el chofer respondió: “Es que los pasajeros son olorosos”.

“Está bien que los pasajeros tienen olor, pero tampoco para tanto, que hijo de p… ponele voluntad… encima con precinto, ojo”, cerró el usuario. La publicación llegó a 585 mil reproducciones y 35 mil “me gusta”.

“Ya sabe que se acerca el calor”, “Está bueno porque hay gente que es muy sucia”, “Que lo implementen en todas las líneas” y “Felicitaciones al chofer, esa es la actitud” fueron algunos comentarios en el posteo.