[VIDEO] Un jubilado acusó a una joven de estacionar mal y le pegó una trompada El hombre aseguró que el vehículo bloqueaba su garaje. La víctima hizo la denuncia y le dieron un botón antipánico.

Un jubilado le pegó una trompada en la cara a una joven de 23 años tras acusarla de dejar el auto mal estacionado en el barrio porteño de Villa del Parque.

La brutal agresión ocurrió ayer por la tarde en la puerta de la casa de ambos, ubicada sobre la calle Terrada 2600, y toda la secuencia fue filmada por la víctima.

Los tres impactantes videos muestran parte de una secuencia que ya había comenzado. En la imagen se ve que ambos se cruzan y la joven lo interpela: “¿Qué haces? Le pegaste una patada a mi auto”.

“¿Qué problema te hacés?“, respondió el jubilado, vestido con una campera roja, mientras se acercaba a la joven de 23 años. “Te estoy filmando, te estoy filmando”, advirtió ella.

Lejos de hacerse problema por tener la cámara por delante, el hombre le pegó una trompada en la cara. La agresión obligó a que la joven interrumpiera el video. Unos segundos después, mostró que la piña le había cortado el labio.