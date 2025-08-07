VIDEO: un ministro sufrió un ACV mientras daba una entrevista en vivo El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisik, se descompensó en el medio de una transmisión tras sufrir un ACV.

Este martes, el ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisik, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) en medio de una entrevista en vivo. Inmediatamente, tuvo que ser hospitalizado de urgencia en grave estado.

Todo sucedió en el programa matutino del Canal Pink. En un momento de la transmisión, el político de 52 años comenzó a mostrar señales evidentes de malestar. Durante la conversación con los presentadores Da Djordjevic y Predrag Srappa, empezó a tartamudear y se lo vio confundido.

Al notar esto, los conductores intentaron preguntarle si se sentía bien, pero no obtuvieron respuesta. Acto seguido, la transmisión fue interrumpida abruptamente y lo trasladaron inconsciente a un hospital público en Belgrado.

Los detalles del ACV que sufrió el ministro serbio en una entrevista

En el centro médico se le diagnosticó un accidente cerebrovascular, y los reportes indicaron que su condición era delicada. Los especialistas destacaron que recibió atención durante las primeras horas cruciales, un factor determinante en este tipo de emergencias neurológicas.

“Lo bueno es que llegó en menos de una hora al quirófano y estas intervenciones tienen mayor éxito y mejores resultados cuando se realizan lo antes posible. Todo se hizo en el menor tiempo posible”, manifestó el ministro de Salud serbio, Zlatibor Loncar.

#6Ago 🇷🇸 El ministro de Inversiones Públicas de Serbia, Darko Glisic, permanece en estado grave tras haber sufrido un derrame cerebral este martes durante una aparición en vivo en un programa de televisión. pic.twitter.com/XCzoH8OVR5 — QueTripaInforma (@QueTripaInforma) August 6, 2025

El apoyo al ministro serbio tras sufrir un ACV

Tras enterarse de la noticia, el presidente Aleksandar Vucic expresó: “Darko, aguanta. No te rindas”. Después de visitarlo, detalló: “Darko se siente mejor, hablé con él, todavía le cuesta un poco, pero la alegría que tengo y tiene él es indescriptible”.

Por su parte, la presidenta del Parlamento serbio, Ana Brnabic, sostuvo: “Quiero brindar todo mi apoyo, amor y energía a nuestro Darko y a su familia. Este caso nos ha afectado mucho a todos, porque en el partido SNS formamos parte de una gran familia, y por eso este es un día especialmente difícil y triste”.