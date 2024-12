[VIDEO] Un mozo le salvó la vida a un hombre que se atragantó con comida El comensal no podía respirar y la rápida reacción del mesero fue vital para evitar un trágico desenlace.

Un hombre estaba cenando con su pareja en el restaurante Montecatini de Mar del Plata cuando de repente se atragantó con la comida, comenzó a sentirse mal y se levantó abruptamente de la mesa. No podía respirar y se quitó la campera mientras su esposa trataba de ayudarlo.

Un mozo advirtió la dramática situación y reaccionó rápidamente para asistirlo. Tenía conocimiento de cómo actuar ante una emergencia y le aplicó la técnica que consiste en presión abdominal para que expulse la comida. Su intervención permitió salvarle la vida al comensal.

“Le había dejado los platos hacía uno o dos minutos y estaba por limpiar las mesas de alrededor. Le iba preguntar si había llegado bien la comida. Lo que me llamó la atención apenas salí de la cocina es que se moviera queriendo salir, porque por lo general la gente come tranquila, por lo menos los primeros bocados”, contó el mozo.

“Así que le presté atención a los siguientes movimientos, por si me llamaba para comentarme algo de sus platos. Al ver que salía rápido de la mesa y sacándose el abrigo, ya lo miré más atento y ahí fue cuando me hizo señas que no podía respirar”, relató el héroe.