[VIDEO] Un niño imitó a Moria Casan y se volvió viral En el programa Nave Nodriza de Picnic Extraterrestre, un pequeño imitó su clásico "¿Quiénes son?".

No cabe duda alguna que las frases de Moria Casán han logrado hacerse un lugar dentro de la cultura popular. Sus dichos son atemporales, se repiten en las calles y en los trabajos y algunos los utilizan como reglas de vida. Y atraviesan generaciones, como en el caso de Juani, un influencer de 10 años que deslumbra con sus tejidos en las redes, y decidió rendirle culto a La One, quien quedó completamente maravillada.

La performance del nene tuvo lugar en Nave Nodriza (Picnic Extraterrestre), el programa de streaming que conduce la mediática. En medio de la charla sobre las personas que opinan sobre la vida de los otros, el pequeño la frenó y enterneció al relucir su fanatismo por ella. “Yo vi la entrevista completa, la tuya, la del ‘¿Quiénes son?’ que decía ‘Y no me jodan, porque son buena gente. No soy mentirosa. Siempre dije la verdad. Entonces yo no voy a soportar que se me vengan a darme consejos a mí. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? No hablen de mí. No hablen de mí”, expresó el menor, respetando cada coma y cada silencio, y dejando con la boca abierta a la conductora.

El video no tardó en viralizarse gracias a los usuarios, quienes quedaron encantados con el carisma de Juan Ignacio. En diálogo con Teleshow, su mamá Natalia confiesa que su hijo “adora un montón a Moria”, y da detalles de su fanatismo. “En una de las entrevistas que le hicieron en el verano le preguntaron a quién de la farándula le gustaría conocer y él dijo que a ella”, agrega la mujer, que es médica neurocirujana, y añade que fue gracias a una periodista que se pudo lograr el encuentro entre la conductora y su hijo.

Tras unos meses de espera, la progenitora del influencer cuenta cómo llegó hasta la diva: “Me preguntaron si él quería participar de su streaming, entonces hicimos el encuentro y ahí se dio. Fue muy divertido, porque ve videos de ella y películas de cuando era más joven, le encantan”. Al hacer alusión a la personificación de la diva, explica: “La descubrió a Moria, dijo que le gustaba su personalidad, que era muy plantada y empezó a buscar. Mientras tejía, aprendió los diálogos, lo que ella dice”, expresa Natalia, y da detalles del “¿Quiénes son?” que cautivó a la diva. “Justo eso lo buscó por el tema de Lali, pero lo sacó de la galera el otro día. Sabía que lo repetía en casa mientras jugaba a imitarla, pero no estaba pautada. Y una vez que se soltó, fue Juani siendo Juani”.