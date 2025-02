[VIDEO] Una ballena traga y escupe a un hombre que navegaba en kayak por el estrecho de Magallanes El afectado fue auxiliado por su padre, que grabó el momento del ataque en Punta Arenas, en la Patagonia chilena. “Pensé que había muerto”, ha dicho

Ha sido una de las imágenes más fascinantes y terroríficas del último tiempo en Chile. Un hombre de 24 años, que navegaba en kayak en el estrecho de Magallanes, en plena Patagonia, fue tragado por una ballena jorobada que rápidamente lo escupió. El hecho, que ocurrió el pasado sábado 8 de febrero y se ha difundido en las redes sociales. El afectado ha relatado lo ocurrido y se reconoce como afortunado por haber sobrevivido a este incidente.

Todo sucedió cuando Dell Simancas, un ciudadano venezolano de 40 años, practicaba piragüismo junto a su hijo Adrián Simancas, de 24 años, en la bahía El Águila, en el sector sur de la ciudad de Punta Arenas, a 3.000 kilómetros al sur de Santiago de Chile. Dell, con su cámara en la mano, grabó cómo el animal atacó a su hijo, que desapareció de su vista. En unos segundos se vio cómo el joven reaparecía hacia la superficie sin ninguna lesión visible, para ser rápidamente auxiliado por su padre.

El afectado ha entregado algunos detalles sobre su accidentada travesía. “Quisimos atravesar remando la Bahía del Águila, teníamos el tiempo a nuestro favor y estaba siendo eficiente la remada, pero de repente el clima se puso feo y ahí mi papá preparó la cámara”, ha dicho Adrián Simancas en una entrevista a CHV Noticias.

Simancas ha descrito cómo fue el impacto de la ballena y ha explicado que el chaleco salvavidas fue fundamental para poder salir a flote. “Ahí yo siento que algo me choca por atrás, pensé que era una ola, pero era demasiado fuerte y cuando volteo siento que hay algo carnoso que me roza la cara, que es como de color azul y blanco y que me llega desde arriba y en diagonal y me hunde. Pensé que había muerto, que algo me había comido, que me estaban atacando para devorarme y fueron tres segundos hasta que salí del agua”, ha expresado.

El estrecho de Magallanes, en la Patagonia chilena, es uno de los principales atractivos turísticos de Punta Arenas, la capital de la región de Magallanes y de la Antártica Chilena. Sus aguas gélidas son un verdadero desafío para los navegantes o nadadores, quienes buscan cruzarlo de distintas maneras. A pesar de que el mes de febrero corresponde al verano en el hemisferio sur, las temperaturas de la zona siguen siendo bajas con una máxima de 20° que entrega poca calidez en un ambiente tomado por los fuertes vientos.

Los ataques de las ballenas directos hacia las personas son poco frecuentes en las costas chilenas. Por el contrario, durante los últimos años se ha reportado un aumento en la mortalidad de los cetáceos. Estos grandes mamíferos han sido víctimas de los ataques constantes de las embarcaciones de carga. Las escenas de varamientos han sido repetitivas en la última década.