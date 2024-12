Wanda Nara hizo un balance de fin de año y contó dramáticos detalles de su separación con Icardi La empresaria habló de su rol como madre, los rumores que la afectaron y además destacó los logros alcanzados y su decisión de regresar a Argentina.

Wanda Nara compartió en sus redes sociales un extenso balance y descargo sobre su 2024, año que describió como “muy especial” y lleno de aprendizajes. La empresaria y conductora abrió su corazón al hablar de los retos que enfrentó, tanto en su vida personal como profesional, destacando su rol como madre y su lucha por mantenerse firme frente a las críticas que recibió ante su separación de Mauro Icardi.

“Muestro siempre cosas hermosas y siento que es justo compartir otras”, comenzó su publicación, donde detalló que pasó las fiestas lejos de sus hijos. Los chicos estuvieron con sus padres. “Es justo que vuelvan a tener a su mamá fuerte y también que pasen 15 días con sus papás, que confían en mí todo el año para su cuidado y educación.”

La mediática aprovechó para aclarar rumores que la afectaron en medio de su disputa con Mauro Icardi. “Intentaron ensuciarme. Jamás engañé a nadie, por más dura que sea mi elección voy de frente siempre y digo la verdad. Me tocó quitarles los teléfonos a mis hijos para que no vean ni escuchen hablar de una que no soy”, expresó, en referencia a las críticas y comentarios que, según explicó, perjudicaron a su entorno más cercano.

También celebró los logros alcanzados en 2024. Entre ellos, destacó su participación en dos importantes proyectos para televisión y plataformas digitales, además de su decisión de mudarse definitivamente a Argentina, a la que llamó su “lugar feliz y seguro”.

Reflexionó sobre el impacto que su experiencia podría tener en otras mujeres. “Me preocupa saber qué es de las mujeres que no son Wanda Nara, cómo hacen cuando les sueltan la mano. Quisiera que mi paso por esta vida ayude a otras mujeres a ser más fuertes y a encontrar una resolución más rápida para aquellas que no tienen los medios suficientes para sus hijos.”

Finalmente, Wanda se mostró optimista sobre 2025, año que espera disfrutar rodeada de su familia y amigos. “Viajo mucho, invito a todos de vacaciones, después de todo es lo único que nos llevamos. En el 2025 quiero disfrutar mi vida, mis hijos y de los que quieran ser parte de mí.”

Cerró su reflexión deseando un feliz año nuevo a sus seguidores y dejó en claro que, pese a las adversidades, continúa priorizando lo que más importa: su familia y su bienestar emocional.