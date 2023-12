Las fiestas son un buen momento para desear con fuerzas las cosas más lindas. Y cuando hablamos de deseos

hablamos de darnos una pausa para disfrutar con toda la familia reunida recordando viejas anécdotas,

también de ese impulso de llamar a los amigos que hace mucho no vemos, juntarnos, ponernos al día, o por qué no,

de regalar o regalarnos eso que tanto nos gusta.



En estas fiestas, hay un lugar donde nuestros deseos se encuentran y nosotros nos encontramos con nuestros deseos,

ese es Espacio San Juan Shopping.



Es por esto que se organizaron diferentes actividades para disfrutar:

NOCHE DEL ESPACIO – FERIA SHOPPING



Desde las 17hs hasta las 22hs, habrán descuentos de hasta el 60% off en locales adheridos. Algunos lo aplican en pagos de contado

y otros con todos los medios de pago. Mientras algunos tienen sus descuentos en todo el local otros lo tienen en seleccionados:



Promociones de 17hs a 22hs:

Hasta 60% off: Markova-Melocotón

Hasta el 50% off: Body Sclupt; Meraky; Indiatyle/Estancias; Grisino; Compañía de Juguetes

Hasta 40% off: Magic; Owoko; Sarkany; Entre Dos

30% off: Indistyle/Estancias; Ana Allende Trust; Extreme Board Shop; Heben; Sagrada Madre

25% off: Caro Cuore

20% off: Bensimon; Maison (Gola/Pengüin/Key Biscayne)

15% off: Mimo&Co



Gastronómicos – Promociones de 17hs a 00hs:

2x1 - Mc Donalds: en Big Mac / en McFlurry / en papas medianas

2x1 – El Palacio de la Milanesa: en pachanesas

2x1 – Portho: en cono doble

2x1 – La Burguesía: en hamburguesa Smash simple

2x1 – Trattoria: en Muzza individual

2x1 – Bistró: en ensaladas

2x1 – Havanna: en Frappé



Además, con todas las compras de $25.000 o más realizadas en cualquier local / stand / local gastronómico del shopping,

de 17hs a 22hs, se le obsequiará al cliente mayor de 18 años, un vino espumante Santa Julia de American Bar.



PAPÁ NOEL:

Visitará el shopping los días Lun 18, Mie 20, Vie 22 de Diciembre, en horario de 19hs a 22hs, en planta baja del shopping.



TALLERES PARA NIÑOS:

Se dictan talleres navideños para los más pequeños, de manera gratuita, los días; Lun 18, Mie 20, Vie 22 de Diciembre,

en horario de 19hs a 21hs, en planta baja del shopping.



Además, con todas las cartitas realizadas en el taller, para Papá Noel, que se depositen en el Buzón de los Deseos ubicado en Havanna,

se llevarán 1 alfajor (Promoción válida dentro de los días y horarios de los talleres, otorgando 1 alfajor, por niño, por día).



CABINA DE LOS DESEOS:

Los días 21, 22 y 23 de Diciembre, en horario de 13hs a 22hs, todos quienes visiten el shopping podrán jugar en la Cabina de los Deseos,

sin obligación de compras, participando por más de 2.000 premios de los locales en juego.



PROMOCIONES BANCARIAS:

Del 17 al 23 de Diciembre, el shopping tendrá promociones bancarias en locales adheridos:

BANCO SAN JUAN: 17-12

BANCO SUPERVIELLE: Del 15 al 17/12 – Especial Fiestas

BANCO SANTANDER: | 20/12 - Especial Fiestas

BANCO MACRO: 21 al 23/12 - Especial Fiestas



Para mayor información invitamos a seguir a la página de Instagram: @espaciosanjuan y estar al tanto de todas las novedades.