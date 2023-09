La tradicional marca La Vene de panificación y pastas, cumple su 1° aniversario en la segunda sucursal de San Juan en el departamento de Rivadavia.

A través de su eslogan "Somos el pan y la pasta", sus propietarios, Roberto Flores y Carolina Flores invitan el día viernes 29 de septiembre a partir de las 21hs, a toda su distinguida clientela, a que los acompañen a celebrar su 1° aniversario con una destacada recepción y agradeciéndole a cada uno por su constancia y preferencia.

A su vez, nos cuentan que en ambas sucursales encontramos gran variedad de sus productos de pastas como, sorrentinos, ravioles, ñoquis y fideos ofreciendo también productos gourmet como sorrentinos integrales con queso azul, fideos veganos y sorrentinos de camarón,entre otros.

Con respecto a sus productos de panadería nos ofrecen pan de molde sabor a zanahoria, integral y centeno y sus exquisitas medialunas.

Sus propietarios nos cuentan además que La Vene no solo cuenta con el formato de de Brunch y Coffe, si no que también cuenta con el servicio de Pick y Go (panificación y pastas para llevar).