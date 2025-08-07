American Bar: el ciclo de experiencias que celebra el mundo de las bebidas

En el corazón de San Juan, American Bar propone mucho más que un punto de encuentro para amantes de las bebidas: ofrece un verdadero ciclo de experiencias pensado para disfrutar, descubrir y compartir.

Cada mes, nuestro espacio ubicado en Mitre 1 Este se transforma para recibir a quienes buscan algo más que una simple degustación. Proponemos una agenda viva que incluye desde catas guiadas con las mejores bodegas del país, hasta eventos temáticos, promociones exclusivas y noches especialmente pensadas para maridar una buena bebida con amigos.

No solo pensamos en vinos: también celebramos el mundo de los destilados, aperitivos y cervezas. En American Bar, creemos que las bebidas forman parte de nuestra cultura e identidad. Por eso, cada experiencia que diseñamos va más allá de una clase express de cata: tiene un único propósito, acercar las bebidas a la gente, sin vueltas y con autenticidad.

Nuestro ciclo no tiene principio ni fin. Se reinventa todo el tiempo, como una buena charla con amigos.

Este está oportunidad te presentamos a Giménez Rilli.

Dónde conocerás la historia de la bodega y sus vinos. Desde la línea Nietos hasta Gran Familia.

VIERNES 8/08 20:00HS AMERICAN BAR LOCAL CENTRO – MITRE 1 ESTE – CUPOS LIMITADOS

Para acceder a las entradas para el evento, hacer click aquí

This browser does not support the video element.

Te esperamos para ser parte, copa en mano.