En el corazón de San Juan, American Bar propone mucho más que un punto de encuentro para amantes de las bebidas: ofrece un verdadero ciclo de experiencias pensado para disfrutar, descubrir y compartir.
Cada mes, nuestro espacio ubicado en Mitre 1 Este se transforma para recibir a quienes buscan algo más que una simple degustación. Proponemos una agenda viva que incluye desde catas guiadas con las mejores bodegas del país, hasta eventos temáticos, promociones exclusivas y noches especialmente pensadas para maridar una buena bebida con amigos.
No solo pensamos en vinos: también celebramos el mundo de los destilados, aperitivos y cervezas. En American Bar, creemos que las bebidas forman parte de nuestra cultura e identidad. Por eso, cada experiencia que diseñamos va más allá de una clase express de cata: tiene un único propósito, acercar las bebidas a la gente, sin vueltas y con autenticidad.
Nuestro ciclo no tiene principio ni fin. Se reinventa todo el tiempo, como una buena charla con amigos.
Este está oportunidad te presentamos a Giménez Rilli.
Dónde conocerás la historia de la bodega y sus vinos. Desde la línea Nietos hasta Gran Familia.
VIERNES 8/08 20:00HS AMERICAN BAR LOCAL CENTRO – MITRE 1 ESTE – CUPOS LIMITADOS
Para acceder a las entradas para el evento, hacer click aquí
Te esperamos para ser parte, copa en mano.