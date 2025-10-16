DOMUM y Monteverdi celebran el inicio de Distrito Urquiza, un proyecto que transformará San Juan

Con un emotivo acto de palada inicial, DOMUM y Monteverdi Construcciones dieron comienzo oficial a Distrito Urquiza, un ambicioso desarrollo de usos mixtos que contará con más de 13.000 m² y 80 unidades funcionales, consolidándose como una de las apuestas inmobiliarias más importantes de los últimos años en la provincia.

El evento reunió a la familia Monteverdi, con más de 75 años de trayectoria en el sector de la construcción, junto al reconocido estudio Pablo Guerra Arqs, encargado del diseño del proyecto. También estuvieron presentes clientes, inversores, proveedores y aliados estratégicos, en una jornada cargada de entusiasmo por el futuro del desarrollo urbano en San Juan.

Durante el encuentro, se destacó la visión compartida entre DOMUM y Monteverdi por elevar la calidad constructiva en la región. Una de las frases que marcó el espíritu del evento fue:

“Junto a Monteverdi, nos estamos preparando con desarrollos de calidad para la creciente demanda en San Juan.”

Distrito Urquiza no solo ofrecerá soluciones habitacionales y comerciales, sino que busca integrarse activamente al tejido urbano, aportando diseño, funcionalidad y valor agregado a una ciudad en constante evolución.

Con este nuevo proyecto, DOMUM y Monteverdi reafirman su compromiso con el crecimiento sostenible, el desarrollo económico y la construcción de espacios que mejoren la vida de las personas.