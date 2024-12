En un año durísimo, Estudio 3 cumple entregando Torres San José

Esta Argentina es realmente muy divertida, por no decir otra cosa. Nos vamos tratando de levantar de la pandemia y una transición política más nos hace vivir un nuevo huracán en estos 32 años de trayectoria: hiperinflación, (porque la hubo, es así cuando no sabemos cuánto valen las cosas), escasez y restricción de venta de materiales, ruptura de la cadena de pagos, dólar loco, etc. en síntesis, una incertidumbre total…

En este contexto, una vez más Estudio 3 ha podido avanzar en un gran desafío sin interrumpir la marcha. Detenerse significaba despedir gente y detrás de cada persona hay una familia que necesita el ingreso regular, y mucho más en un momento durísimo. Gracias a Dios nos propusimos no parar y hoy, cuando parece que se disipan algunas nubes, vemos que pudimos lograrlo y que tomamos las decisiones correctas. Una obra más de Estudio 3 terminada en tiempo y forma.

¿Qué es Torres San José?

Se trata de un edificio Premium: sus amenities son numerosos, amplios y de primera calidad: atrio, hall generoso y muy elegante, patios de luz ambientados, churrasquera, dos hermosas tarbeas, gimnasio, piscina con vista infinita (la más alta de San Juan) y una inmensa superficie en la azotea que hemos llamado “materium”. Las cocheras son muy amplias y hay

algunas dobles, también garage para motos y gabinetes aptos para alojar bicicletas. Al frente encontramos dos locales comerciales y dos oficinas.

En Torres San José se tuvo como premisa lograr unidades habitacionales muy cómodas, funcionales y de generosos espacios; unidades de 1, 2 y 3 dormitorios pensadas para ser bien habitadas y disfrutadas.

¿Cómo se logró?

Ciertamente se tomaron decisiones no sólo correctas, sino también audaces, sin cesar en la búsqueda de calidad y de lograr un estilo.

A esta meta se llegó también con algunos méritos: el proyecto era bueno; la obra estaba bien pensada; acostumbrados a tiempos inflacionarios los acopios estaban previstos; teníamos el equipo entero ya que nuestra política desde siempre ha sido darle continuidad a la mano de obra (lo cual es inusual en la industria de la construcción). Sabemos bien el inmenso

valor de cada uno de nuestros empleados, valga decirlo, “son de fierro”, esto también nos

forzó a no mirar en otra dirección.

Pero hay algo medular, que es como lo más esencial de una cosa; parece intangible como el alma en el cuerpo, y ha sido tan imperceptible como real: el auxilio de San José: como es tradición de Estudio 3 en sus más de cincuenta desarrollos, los nombres elegidos suelen estar inspirados en alguna advocación. Justo, pero justo, en este caso, le llegó el tiempo

oportuno a San José. San José es reconocido por ser patrono de la Iglesia, la familia, los padres, los inmigrantes, el trabajo, la buena muerte y sorpresivamente también… de las finanzas. La obra ya está concluída y es preciosa.

¿A qué se le atribuye?

Sorprendidos nosotros mismos (personal de obra, arquitectos, ingenieros, artistas, proveedores, etc.) del surgimiento estético de la obra frente a nuestros ojos, nos preguntamos también la razón, y aunque la respuesta pareciera extraña y lejos de un lenguaje empresarial, en síntesis son dos palabras: Hay amor. En la obra vemos el amor de muchos que aportaron silenciosamente hasta en los más mínimos detalles para lograr que Torres San José sea un hermoso edificio.

Gracias a San José, la actitud y el compromiso de todo nuestro equipo, podemos volver a honrar nuestro slogan: “Nuestras obras hablan”.