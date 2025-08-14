Espacio San Juan Shopping invita a las familias a vivir tres días inolvidables con su exclusivo “Festival para las Infancias”

En el marco de la celebración por el Día de la Niñez, Espacio San Juan Shopping se viste de fiesta para presentar un evento único y de alto nivel: el “Festival para las Infancias”. Una propuesta pensada para las familias que buscan experiencias de calidad, donde la creatividad y la diversión se unen en un ambiente único.

Durante los días jueves 14, viernes 15 y sábado 16 de agosto, de 18 a 21 horas, el shopping se transformará en un gran escenario de creatividad. Los más chicos, protagonistas de este evento, podrán disfrutar de un divertido cronograma de actividades.

La programación incluye talleres artísticos, shows en vivo que deslumbrarán a grandes y chicos y música que invitará a bailar y cantar. FECHAS Y ACTIVIDADES

PARA AGENDAR

JUEVES 14/08:

· Taller de Acrobacias | 18hs a 20hs

· Función de Circo | 20hs a 21hs

VIERNES 15/08:

· Taller de Títeres de dedo | 18hs a 20hs

· Función de teatro de Títeres | 20hs a 21hs

SÁBADO 16/08:

· Taller de Teatro | 18hs a 20hs

· Obra de Teatro Musical | 20hs a 21hs

Todas las actividades se realizarán en el patio de comidas ubicado en el Primer Nivel del shopping, El ingreso es libre y gratuito.

Además, durante estos tres días del Festival, el local de McDonalds ofrecerá importantes promociones, exclusivas de la sucursal de Espacio San Juan Shopping, a las cuales todos podrán acceder: 30% de descuento en Big Mac 20% de descuento en Cheddar Melt 3X2 en papas medianas

Como si esto fuera poco, los locales tendrán una propuesta imperdible para elegir los mas lindos regalos para los chicos en Mimo&Co, Atomik, Cheeky, Grisino, Owoko, Kevingston, Paula Cahen D’anvers, Pandora, Cuspide, Compañía de Juguetes, Meraky, Perfumeria Del Pilar, Moda Shop, Casa 2000, Spot, Extreme Board Shop, Grimoldi, Ana Allende Trust.

Además, el shopping en simultaneo estará contando con promociones de Banco Nación hasta el Jueves 14 y de Banco Credicoop hasta el Viernes 15 de Agosto para aprovechar en locales adheridos. Es por esto que el “Festival para las Infancias” junto a toda la propuesta que ofrece Espacio San Juan Shopping brindarán una experiencia única.

Invitamos a toda la comunidad a celebrar juntos la alegría de la infancia.