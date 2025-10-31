“Fifteens” llega a San Juan: una propuesta segura y mágica para las quinceañeras de la provincia

La reconocida empresa Babel Viajes San Juan presentó oficialmente en la provincia el programa “Fifteens”, la experiencia soñada para chicas de quince años que desean celebrar su cumpleaños en Disney, con la seguridad y el respaldo de una organización con más de 30 años de trayectoria en viajes de este tipo.

El pasado viernes 24 de octubre, el Club Social San Juan fue el escenario de la reunión informativa en la que padres e interesadas pudieron conocer en detalle los servicios y beneficios del programa. Durante la presentación, los representantes de Babel Viajes destacaron la importancia de la seguridad y el acompañamiento permanente de las adolescentes durante todo el viaje.

“Cada grupo viaja acompañado por un equipo de coordinación médica y profesionales que se encargan de cuidar a las chicas desde el momento en que salen de San Juan hasta su regreso. Además, contamos con médicos que viajan desde Argentina y asistencia las 24 horas”, explicaron los organizadores.

La propuesta incluye pasajes aéreos, traslados, comidas temáticas, eventos privados, almuerzos exclusivos dentro de Disney y cuatro comidas diarias, además de un ciclo completo de reuniones pre-viaje para padres e hijas, donde se detallan cada una de las etapas del recorrido y las medidas de seguridad.

Entre los cuatro programas disponibles, la gran novedad es el “Programa Family”, una alternativa pensada para que padres e hijos puedan disfrutar juntos de la magia de Disney, combinando diversión, emoción y tranquilidad.

Quienes deseen conocer más detalles pueden acercarse a la agencia Babel Viajes San Juan, ubicada en Mitre 199 Este (casi Tucumán), comunicarse por WhatsApp al 264 485-7340, o visitar el Instagram @babelviajes.sanjuan.

MIRA TAMBIÉN Día del Trabajador Minero: la fuerza de una industria que impulsa desarrollo

Con la llegada de Fifteens a San Juan, las jóvenes quinceañeras tienen ahora la posibilidad de cumplir el sueño de Disney con el respaldo, la seguridad y la experiencia de una empresa líder en este tipo de viajes.