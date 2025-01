Glencore Pachón brindó una capacitación en armado de andamios

Glencore Pachón llevó adelante un curso de formación en el uso de andamios para obras de

construcción, del que participaron 22 habitantes de Calingasta. En alianza con la constructora

Peri, con sede en San Juan, la empresa minera busca fortalecer las capacidades locales para

mejorar la empleabilidad de la zona en diferentes actividades industriales.

La formación incluyó aspectos técnicos y de seguridad, aportando herramientas clave para el

desempeño laboral en el sector de la construcción y, especialmente, en proyectos mineros de

gran envergadura.

Arturo Astudillo, de 46 años y oriundo de Barreal, compartió su entusiasmo por la experiencia:

“Me anoté en el curso para mejorar mi empleabilidad. Es bueno aprender de todo, el saber no

ocupa lugar. Mi expectativa es trabajar en minería y en una obra a gran escala”. Por su parte,

José Pérez, de 24 años, también valoró la oportunidad: “El curso me pareció muy bueno, muy

bien explicado y organizado. Me encantó”.

En el caso de Elías Aguilera, de 21 años y residente de Villa Calingasta, expresó: “Me anoté

porque quería tener otra oportunidad laboral. Me interesa mucho aprender cosas nuevas para

conseguir trabajo en construcción”.

“La minería puede ser un motor de progreso al fomentar la formación y la generación de

oportunidades laborales para los habitantes de las comunidades en las que opera. La empresa

continuará impulsando iniciativas que contribuyan al bienestar de Calingasta y al crecimiento

de su gente”, manifestó María Eugenia Basualdo, líder de Relaciones Comunitarias de

Glencore Pachón.

Este tipo de acciones permiten a Glencore Pachón contribuir no sólo al fortalecimiento de las

competencias laborales de la comunidad, sino también a la creación de un ecosistema que

promueva el desarrollo en la región.