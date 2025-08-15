Rawson, el nuevo epicentro comercial de San Juan: precios justos, calidad y grandes oportunidades

En tiempos de crisis, las familias sanjuaninas afinan el ingenio y la mirada para encontrar las mejores opciones en precio y calidad. Y en ese camino, la ciudad de Rawson se ha consolidado como el gran polo comercial de la provincia.

No es casualidad. A sus históricas ferias de verduras, la amplia oferta de trozaderos y los locales de productos de limpieza a precios competitivos, se ha sumado una fuerte presencia en el rubro de la indumentaria. Rawson ya no es solo un punto de compras, sino un destino donde la economía y el buen gusto se encuentran.

Uno de los protagonistas de este fenómeno es Mil Opciones, un emprendimiento que nació en 2012 en un pequeño local de Rivadavia y que, a fuerza de trabajo, visión y amor por la gente, se ha convertido en una marca querida por los sanjuaninos. Lo que comenzó en el Barrio Atsa fue creciendo paso a paso, atravesando momentos difíciles como la pandemia de 2020, que lejos de frenar su avance, los impulsó a reinventarse. Con el tiempo, llegaron a abrir locales en Capital, Rawson y hasta una boutique exclusiva de talles reales en el centro. En 2024, sumaron una Boutique Teens y una sucursal de lencería en Rawson, donde hoy se vive una verdadera fiesta de precios.

Desde el jueves, Mil Opciones está realizando un gran remate en el primer piso de su sucursal Lencería Rawson, con prendas desde $200. Y la oportunidad continúa:

Viernes: de 9:30 a 13:30 hs

Sábado: de 10 a 21 hs, horario corrido

Domingo: de 10 a 14 hs

📍 Sucursales Rawson:

Ropa todas las edades: Santa Rosa 4148 (sur), a media cuadra de la plaza de Villa Krause.

Lencería: Torino 642 (oeste), cerca de la plaza de Villa Krause.

“Nos inspira la familia, la moda y la gente de San Juan”, aseguran desde la marca, que hoy invita a todos a ser parte de esta gran oportunidad de renovar el guardarropa sin gastar de más.

En tiempos donde cada peso cuenta, locales como Mil Opciones demuestran que se puede comprar bien, vestir con estilo y apoyar el comercio local.