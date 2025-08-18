San Juan fue escenario de un hecho inédito para Toyota en Argentina: por primera vez, el Acto Nacional de Adjudicación de Toyota Plan de Ahorro se realizó en Señor González, concesionario oficial Toyota en la provincia. El evento contó con la presencia de autoridades de Toyota Plan de Ahorro Argentina, invitados especiales de Perú, clientes y amigos, convirtiendo a San Juan en el epicentro de la marca a nivel nacional.

Se trató del acto número 131 en la historia de Toyota Plan de Ahorro. La elección de Señor González como sede no fue casual: el concesionario lidera desde hace años el ranking nacional en suscripciones y entregas, consolidando su rol protagónico en el crecimiento sostenido de Toyota en Argentina.

Un día que puso a San Juan en el mapa Toyota

La jornada comenzó con el acto administrativo formal, encabezado por autoridades de Toyota Argentina, directivos de Señor González, escribanos públicos y clientes adjudicados.

Por la tarde, el evento se transformó en una verdadera celebración para clientes, colaboradores e invitados especiales, con música en vivo, sorteos, espectáculos y un espacio gastronómico que reflejó la hospitalidad sanjuanina.

Entre los asistentes estuvieron Gaston Pasquet, Jefe de Planeamiento de Toyota Argentina; Pedro Nogueira, Jefe Administrativo de Ventas; y representantes del Perú: Juan Carlos Inga, Gerente Comercial de MAF, y Luis Ángel Cartulín, Gerente de Operaciones & TI de MAF. Todos fueron recibidos por la conducción de González González S.A.: José Luis González, Presidente; Eduardo Savastano, CEO del Grupo González; Roberto Damico, CFO del Grupo; y Oscar Pérez, Gerente de Toyota Plan de Ahorro, junto a un centenar de invitados y equipo de trabajo.

En su discurso de bienvenida, Eduardo Savastano destacó el liderazgo del concesionario y su vínculo con los clientes:

“En Señor González no vendemos autos, construimos relaciones. Cada cliente que confía en nosotros inicia un camino que trasciende la entrega del vehículo: es una relación de años basada en cercanía, compromiso y confianza.”

La confianza se demuestra en hechos

Durante la celebración, se entregaron de manera simbólica tres unidades a clientes adjudicados en actos anteriores, reafirmando el compromiso de la empresa: vehículo adjudicado es vehículo entregado.

Asimismo, Oscar Pérez, gerente de Plan de Ahorro, resaltó la importancia de los planes de ahorro como una opción transparente, flexible y respaldada por una marca líder, que permite a más personas acceder a su Toyota de forma planificada y segura.

El acto de adjudicación no solo marcó un momento clave para la compañía, sino también para la provincia. San Juan fue elegida como sede de un evento de alcance nacional, reafirmando el liderazgo de Señor González como referente comercial, institucional y humano dentro de la red Toyota.

Una vez más, la excelencia, la confianza y la cercanía se unieron en una celebración que deja en claro algo que en San Juan ya se sabe: cuando se trata de Toyota, Señor González está primero.