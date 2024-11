Señor González deslumbró en la Fiesta Nacional del Sol con una experiencia Toyota única

El stand de Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan, capturó la atención de todos en la Fiesta Nacional del Sol. Situado en una ubicación privilegiada al inicio de la Feria, este espacio se convirtió en un destino imperdible para los amantes del automovilismo.

Entre los atractivos del stand, se destacaron dos impresionantes modelos: la Toyota Hilux GRSport y la Hilux SR 4×4, especialmente equipada por SG Desarrollos. Con su diseño robusto y sus capacidades excepcionales, estas pick-ups fascinaron a los visitantes, quienes no pudieron resistirse a acercarse y admirarlas.

En el corazón de esta exhibición se encontraba el taller móvil Toyota, que protagonizaba el Test Drive y ofrecía a los asistentes la oportunidad de probar la Toyota Hilux 4×4 SRV, mientras que se exponían las Toyota SRX y la Hiace. En este entorno dinámico y emocionante, los interesados exploraban de primera mano la potencia, estabilidad y confort que caracterizan a Toyota, experimentando por sí mismos la razón por la cual la marca seguía liderando el mercado automotriz.

Además de la exhibición y el Test Drive, el stand de Señor González brindaba información sobre los diferentes planes y opciones de financiación disponibles, acercando a los visitantes un paso más hacia el ansiado 0 km. Con esta propuesta innovadora y atractiva, la presencia de Señor González, concesionario oficial Toyota en San Juan, en la Fiesta Nacional del Sol se convirtió en una oportunidad inigualable para conocer la calidad y el rendimiento que distinguían a Toyota.

De primera mano

Carlos Martínez, uno de los entusiastas que probó el Test Drive, comentó: “Conducir la Hilux 4×4 SRV fue una experiencia increíble. La potencia y el confort fueron inigualables, definitivamente quiero llevarme una a casa”. Su entusiasmo se replicó entre otros asistentes, quienes también se sumaron a la experiencia de manejar estos vehículos.

La atracción no solo residió en la exhibición de los autos, sino también en el taller móvil Toyota, donde los visitantes pudieron experimentar de primera mano la calidad y la estabilidad que caracterizan a la marca. “Poder manejar un Toyota en este ambiente fue una sensación única. Se sintió la calidad en cada detalle”, afirmó Laura González, quien quedó impresionada por la experiencia.

Además, el stand de Señor González ofreció información sobre diversos planes y opciones de financiación, facilitando el camino hacia la adquisición de un 0 km. “Nunca pensé que podría acceder a un Toyota tan pronto. El equipo me explicó todas las opciones y me sentí motivado para dar el siguiente paso”, compartió Lucas Fernández, quien se acercó para informarse.

La presencia de Señor González en la Fiesta Nacional del Sol no solo resaltó la calidad y el rendimiento de Toyota, sino que también se convirtió en una oportunidad única para que los visitantes vivieran una experiencia inolvidable, llena de emociones y posibilidades.