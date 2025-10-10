Somos Pymes y un evento imperdible en Mendoza: Summit de Competitividad Pyme Se desarrollará el 23 de octubre. Todo lo que tenés que saber.

En Somos Pymes estamos muy contentos de contarte que el 23 de octubre vamos a desarrollar el Summit de Competitividad Pyme en Mendoza. 💪

➡️ Un evento en el que vas a poder encontrar +30 stands con soluciones para tu PyME, 10 speakers reconocidos para repensar tu empresa y una Ronda de Networking para generar nuevas oportunidad de negocios.

https://somospymessummit.com.ar/

🗣️Cómo oradores principales ya están confirmados:

✅ Carlos Melconian, economista

✅ Carlos Pagni, analista político

✅ Fredi Vivas, especialista en IA

✅ Emmanuel Álvarez Agis, economista

✅ Julieta Porta, CEO de SphereBio

✅ Gonzalo Otálora, especialista en Pitch de Ventas

✅ Damian Di Pace, analista económico

✅ Martín Quirós, especialista en empresas familiares

¡Si sos PyME, tenes que estar!

Diario Los Andes y Diario de Cuyo, son Media Sponsors del evento y además, que los socios de Los Andes Pass, tienen descuento del 30% para adquirir sus entradas.

