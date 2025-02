Un taller para diseñar el año de manera exitosa

Los participantes visionarán lo que quieren para este año, lo transformarán en metas realizables y encontrarán una estrategia efectiva para no perderse en el camino. ¿Cómo sería un año exitoso para usted? ¿Qué debería pasar en los próximos meses para darse cuenta que está caminando hacia logros importantes, ya sea económicos, en su salud, estado físico o en la relación que tiene con sus hijos, su pareja, amigos o familiares?

¿Seguro que quiere enfrentar el 2025 “año de la serpiente” sin un diseño previo cuando la inmensa mayoría de consultores económicos y políticos prevén un año lleno de posibilidades pero también de grandes incertidumbres? Anticipándose a esas inquietudes, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan ofrece y recomienda un taller que puede colaborar para que usted y su entorno emprendan el año con entusiasmo y confianza. Se trata de una nueva edición del taller Mis Metas organizado por el CPCSJ en sociedad con la consultora Jorge Puga – Coaching & Comunicación.

MIS METAS es una capacitación que comenzó hace una década y ha mostrado su efectividad en sucesivas ediciones. “No es un curso común acerca de cómo desarrollar metas. Es una experiencia poderosa en la que los asistentes volverán a su casa con tres metas importantes para el año y una hoja de ruta diseñada en el taller para no perder el rumbo ”, explicó Jorge Puga, profesional a cargo de la capacitación.

Metodología y contenido

El taller dura cuatro horas y está estructurado en base a dinámicas participativas diseñadas para que los asistentes puedan visualizar y declarar tres metas (las más relevantes para cada uno) que quieran lograr en sus vidas durante 2025. Asistidos por el formador generarán una “hoja ruta” para no perderse en el camino,

aprendiendo una manera de comprometerse de forma efectiva y no declinar cuando baje la motivación inicial. “Esta capacitación se llama taller porque implica meterse al barro y trabajar en serio. No es teórico, es pura experiencia. No tienen que poner la cabeza, les pedimos poner el cuerpo y el corazón, única manera de comprometerse y aprender en serio”, dijo el formador Jorge Puga, a cargo de la propuesta.

“MIS METAS 2025 -continuó Puga- está diseñado a partir de los aprendizajes que he hecho a lo largo de mi vida. En ediciones anteriores hemos visto que funciona. Lo nuevo es que este año viene recargado: es la primera edición que haré luego de atravesar un tumor cerebral que devino en cáncer y que me tuvo fuera de las pistas por casi 7 años”, contó el profesional, quien tuvo que jubilarse por incapacidad debido a la epilepsia que desencadenó la operación a cielo abierto y los sucesivos tratamientos oncológicos.

“Ahora sé que el método que seguí para no desfallecer en mi objetivo de recuperarme y superar las enormes dificultades que implican el cáncer y la discapacidad, puede ser de enorme valor para inspirar a quienes se proponen de corazón pasar por esta vida dejando un legado”, dijo Puga.

“No se trata de un curso con información. Es una experiencia. Los asistentes volverán a casa con tres metas importantes declaradas por ellos y una hoja de ruta para seguirlas durante el año con una estrategia clara y acompañamiento personal”. JORGE PUGA

LUGAR: Salón Laprida del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan

SUIPACHA 377

FECHA: VIERNES 28 DE FEBRERO

INSCRIPCIÓN:

COSTO: $30.000

CUPOS LIMITADOS – DESCUENTO A MATRICULADOS – PAGO EN CUOTAS

CV del Formador

Jorge Puga es comunicador social, periodista, museólogo y entrenador ontológico. Tiene una vasta trayectoria en medios e instituciones diseñando y ejecutando planes de comunicación.

Desde 1994, cuando ingresó a Diario de Cuyo como pasante cuando aún eraestudiante en la Licenciatura de Comunicación Social de la UNSJ, trabaja en la provincia vinculado al mundo de la comunicación y el diseño de proyectos, integrando siempre equipos de alto rendimiento generalmente liderados por él. En 2015, junto a un grupo de artistas y profesionales, creó la primera cooperativa de trabajo de la provincia dedicada por completo a las Industrias Culturales, por medio de la cual y bajo su presidencia se realizaron importantes proyectos como la edición de libros y revistas, entre ellos la guía de exhibición que aún hoy se vende en el Parque Nacional Ischigualasto y la primera revista de publicación mensual para un consejo profesional del interior del país.

En 2007, en su rol de museólogo escribió el guión y diseñó la experiencia de visita de la Exhibición Titanes de Ischigualasto, motivo por el cual años más tarde fue contratado junto a otros profesionales y artistas sanjuaninos por la productora japonesa de contenidos televisivos NHK, la segunda más grande del planeta luego de la BBC para llevar una versión de esa exhibición a dos ciudades de Japón y Singapur. Esa experiencia laboral inspiró a Jorge a escribir el libro “AMOR PRODUCTIVO: Sistema Japonés de Trabajo en Equipo”, que se presentará en 2025.

En 2014, tras formarse como coach ontológico en la escuela del Lic. Marco Leone sumó a sus actividades como comunicador, museólogo y productor artístico, las de consultor, tallerista y formador de coaches por medio de la escuela IAT San Juan, que fundó junto colegas de San Juan y Mendoza.

En 2018 su carrera profesional se vio abruptamente afectada cuando un tumor cerebral le provocó una convulsión masiva que lo dejó en coma y determinó una operación a cielo abierto para extraer el tejido cerebral tomado por la enfermedad. En 2022, despues de una lenta y dolorosa recuperación y a pesar de haberse sometido a quimio y radioterapia, el cáncer tuvo recidiva y el tumor volvió a crecer, sumiendo a Jorge en una profunda depresión que lo llevó a un intento de suicidio. Tras llegar “al fondo del fondo” se aferró a un método de liderazgo personal que no solo lo mantuvo vivo y activo, sino que lo inspiró a colaborar, por medio de charlas y talleres, con pacientes que atraviesan cáncer y otras patologías graves.

Así devino en 2024 en conferencista, actividad por la que fue galardonado con el premio SANJUANINO SOLIDARIO y posteriormente reconocido por la prensa local como uno de los 24 protagonistas destacados del año 2024.

Para más info, ingresar a: www.eventbrite.com.ar