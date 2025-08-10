UPCN celebró con miles de chicos su gran fiesta del Día del Niño

UPCN Seccional San Juan volvió a vivir una de sus jornadas más emotivas y multitudinarias con la realización de su tradicional festejo por el Día del Niño, uno de los eventos más grandes que organiza el sindicato cada año.

El encuentro tuvo lugar en el Estadio de UPCN y reunió a miles de chicos junto a sus familias, quienes disfrutaron de una mañana colmada de alegría, juegos y sorpresas, además del tradicional sorteo de bicicletas. El secretario general de UPCN, José A. Villa, participó del festejo y agradeció la presencia de todos, expresando su deseo de un muy feliz Día del Niño para cada uno de los presentes.

El evento ofreció chocolate con churros, panchos con gaseosa, así como intervenciones circenses que animaron cada momento. Como cierre, se realizó el esperado sorteo de 26 bicicletas.

Los niños pudieron acceder a una gran variedad de juegos y entretenimientos, desde castillos inflables y toros mecánicos hasta stands con maquillajes o cámaras de 360 grados, garantizando diversión para todas las edades.

Además, recibieron regalos especiales, como un morral con juguetes y golosinas, que sumaron aún más entusiasmo a la celebración.

Hubo risas, música, amigos y familias compartiendo momentos únicos. Cada sonrisa y cada abrazo fueron el mejor reflejo de una mañana inolvidable, pensada para que los chicos vivieran su día con toda la magia que se merecen.