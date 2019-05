Noemí y Claudio se criaron nutriéndose de los mejores valores del folklore y la tradición cuyana, en el patio de su casa, que albergaba también a grandes leyendas como Rodolfo Páez Oro, Ernesto Villavicencio, Félix Dardo Palorma, Enrique Barrera y en ese cultivo de sonidos, tonadas y versos, fueron forjándose Los Hermanos Videla. El dueto, que supo abrirse camino y mantenerse en el circuito, cumple 15 años de existencia y para celebrarlo, buscan hacer una bisagra, tanto en imagen, pero también en producción. En estos momentos se encuentran desarrollando su tercer álbum discográfico, que próximamente se lanzará en octubre; cuentan con una banda musical renovada; planifican sus giras fuera de la provincia con más frecuencia y hasta cambiaron de nombre: porque de ahora en adelante pasarán a llamarse como Los Videla.



La primera voz de la dupla, Claudio Videla, explicó el porqué de este cambio: "Lo hacemos para aprovechar el sentido de este aniversario, decidimos hacerlo porque nos parece que representamos a la familia que fue defensora de la música cuyana durante toda la vida y es un homenaje a nuestros padres y nuestros abuelos. A partir de ahora, en que estamos en este año tan difícil para todos en el país, queremos salir de la provincia y apostar a nuevos escenarios en otras provincias. Y lo promoveremos con la presentación de nuestro nuevo disco". Aunque todavía no está definido el título de este álbum, lo que sí es seguro, que esta nueva placa contendrá un 90% de música cuyana, habrá un recorrido desde los inicios de la tonadas estilo, hasta las tonadas contemporáneas creadas por Villavicencio. Pero también, se incluirán tangos, por el gusto que tiene Noemí por este género. "El tango me gusta mucho, me dicen que tengo voz para cantar, pero soy muy respetuosa para hacerlo y cada vez que lo hice ha gustado. Me gustan las letras decidoras, que hablen del amor y de la vida", contó la artista.



Con el propósito de mostrar una identidad musical a todas partes, de manera natural, tal como se expresan en los recitales, Los Videla ahora cuentan con un sólido cuadro instrumental de dos guitarras, un guitarrón y batería conformado por Jonatan Vera (director musical), Emanuel Rodríguez y Santiago Suárez.



En estos 15 años pasó mucha agua por el río, momentos inolvidables que los marcaron en lo artístico y en lo personal: consagrarse en Cosquín, participar en la serenata a Mercedes Sosa, tocar en escenarios emblemáticos como en la Calle Angosta; fueron sueños cumplidos, pero lo que más estiman ambos, es haber recibido el cariño del público: "Fue siempre una motivación fuerte para seguir adelante, hemos tenido muchas dificultades en la vida, pero con el apoyo de nuestra familia, de los músicos que nos sostuvieron y de la gente de San Juan, que tuvimos la dicha de recibir tanto afecto, nos hace sentir siempre contenidos en nuestra provincia", manifestó Claudio; mientras que su hermana dijo: "Esto es una lucha constante, más que con la música cuyana que es lo nuestro. Hay mucha gente joven que le gusta la música cuyana. Creo que vamos por el buen camino alzando el estandarte de la música cuyana".

El próximo compromiso de Los Videla, en el marco de sus 15 años, será en el Rancho de Pelufo, esta noche y mañana 18 de mayo a las 22. Luego, participarán el 19 de este mes en el 57° aniversario de Carlos Palorma en Maipú; y en junio, el domingo 16 en el Rincón de los Andinos y el 20 en la peña del Día de la Bandera, en Guaymallén.