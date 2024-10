Francella se llevó el oro: todos los ganadores del Martín Fierro del cine APTRA entregó el nuevo galardón en un marco de glamour y discursos políticos.

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (Aptra) entregó el lunes por la noche, las estatuillas a los flamantes ganadores de la primera edición de los Martín Fierro del cine y series. La ceremonia, que se emitió por la pantalla de América y fue conducida por Benjamín Vicuña y Mariana Fabbiani, se realizó en La Usina del Arte y donde Guillermo Francella se llevó el Martín Fierro de oro por su notoria interpretación en El encargado.

Graciela Borges (que fue una de los artistas que recibió una estatuilla homenaje), habló de la tribu del cine, en una noche donde hubo espíritu colectivo para reivindicar, defender derechos, y visibilizar sectores. “No bajemos los brazos, si no no vamos a poder siguiendo esto. El mundo está lleno de imágenes de cine argentino. Ganamos premios en festivales, pero en realidad lo que más amamos, es hacerlo. Que nos dejen contar lo que queremos”, concluyó. La defensa de la universidad pública fue protagonista en muchos discursos, sobre todo luego de “Puan” ganara como mejor película, ya que es un filme que tiene como escenario una universidad.

El discurso de Francella. “Bueno. ¡Guau! Hermosa noche, ¿verdad? Y sí que lo es. Una hermosa noche para mí. Esta es una fantástica distinción. Me parece fantástico volver a premiar a los actores, a las actrices. Ha sido maravilloso y me parece una apertura inicial fantástica y ojalá que perdure por muchísimos años, como la televisión. Hemos hablado mucho esta noche. Todos. Cada uno pudo transmitir lo que ha sentido. Yo me sentí muy feliz. Cuando uno es reconocido, obviamente es gratificante y me encanta compartirlo con cada uno de ustedes. También siento que tomamos todas las palabras de Gracielita (Borges), esta tribu. Esta distinción me llena el alma. Un mimo al corazón”.

TODOS LOS GANADORES DEL MARTIN FIERRO DE SERIES Y CINE 2024

Martín Fierro de oro

Guillermo Francella

Mejor película de cine

Puan – Dirección: María Alché Y Benjamín Naishtat

Mejor actriz de serie

Natalia Oreiro – Iosi, el espía arrepentido – Prime Video

Mejor serie (compartido)

El Encargado – Disney+

El amor después del amor – Netflix

Mejor actriz protagónica drama

Mercedes Morán – Elena sabe

Mejor actor de reparto en comedia

Leonardo Sbaraglia – Puan

Mejor dirección

María Alché y Benjamín Naishtat – Puan

Mejor actor de reparto en drama

Pablo Rago – Goyo

Mejor actor de serie

Guillermo Francella – El encargado – Disney+

Mejor actriz de reparto drama

Soledad Villamil – Goyo

Mejor música original

Santiago Dolan – Puan

Revelación

Zoe Hochbaum – Como el mar

Mejor actriz protagónica en comedia

Carla Peterson – No me rompan

Mejor maquillaje

Marcos Berta Y Elizabet Gora – Cuando acecha la maldad

Mejor actor protagónico en comedia

Marcelo Subiotto – Puan

Mejor actriz de reparto comedia

Alejandra Flechner – Puan

Mejor dirección de fotografía

Mariano Suárez – Cuando acecha la maldad

Mejor edición

Eliane Katz – El Rapto

Mejor guion

María Alché Y Benjamín Naishtat – Puan

Mejor director de serie

Mariano Cohn Y Gastón Duprat – El encargado – Nada – Bellas Artes – Disney+

Mejor película estrenada en plataformas

Descansar en paz – Dirección: Sebastián Borensztein

Mejor documental

Traslados – Dirección: Nicolás Gil Lavedra

Mejor actor protagónico en drama

Rodrigo De La Serna – El rapto

Mejor ópera prima

Blondi – Dirección: Dolores Fonzi

Mejor sonido

Pablo Isola – Cuando acecha la maldad

Mejor diseño de vestuario

Pheonía Veloz – El rapto y Cuando acecha la maldad

Mejor dirección de arte

Laura Aguerrebehere – Cuando acecha la maldad

Homenajes y reconocimientos

Norman Briski

Mirtha Legrand

Los cincuenta años de La tregua

Graciela Borges

Los cincuenta años de La Mary

Luis Brandoni