La historia musical comenzó a contarse de otro modo después de aquel abril de 1970. ¿Cuanto tiempo más hubiesen seguido cantando juntos Los Beatles de no ser por esa decisión de separarse que comunicaron el 4 de abril? No lo sabremos nunca, claro. Sólo quedan varias teorías sobre qué precipitó el final de los "fav four' y su música, que hoy suena tan actual como fue revolucionaria en los "60.



La confirmación llegó el 10 de ese mes, con una entrevista de Paul McCartney en el Daily mirror en el que hablaba de que preparaba su disco solista y que no tenía previsto hacer nada más con el grupo.



La década de la beatlemanía, forjada y protagonizada por John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, se terminaba.



Yoko Ono, la esposa del intérprete de Imagine asomaba en el horizonte como la responsable de la ruptura y fue la única versión por mucho tiempo. Recientemente Paul se encargó de quitarle un poco de peso a esa historia. aunque sí contó que era "un poco intrusiva" ya que estaba siempre en las sesiones de grabación. Algo que rompía el acuerdo tácito de que novias y esposas no participaran de ese momento de la banda. Pero John presionó para la aceptaran. "Te das cuenta que él estaba enamorado de ella y tenés que respetar eso", diría Paul a la distancia, pero, sin dudas, la imposición minó la relación.



"Quiero el divorcio, ¡así cómo ya me divorcié de Cynthia!', es la frase que dicen que John Lennon les dijo el 20 de septiembre de 1969 y tenía que ver también con la sociedad compositiva que había formado con Paul. También aseguran que Ringo amagó con dejar el cuarteto durante la grabación del Album Blanco, y George Harrison cuando armaban Let It Be. Pero John si lo dijo tan en serio que Harrison grabó I Me Mine el 3 de febrero de 1970, sin Lennon, en la que fue la última canción registrada con el nombre del cuarteto.



El equilibrio del grupo se mantenía gracias a Brian Epstein, su representante y encargado de finanzas, conocido también como el quinto Beatle. Sin embargo cuando este falleció de una sobredosis de barbitúricos en 1967, comenzó el naufragio. Para salvar la situación McCartney decidió tomar las riendas del grupo y aunque el resto estuvo de acuerdo, comenzó a molestar el liderazgo de "Macca'.



El año pasado Mark Lewisohn -un experto en la historia de la banda- contó a The Guardian el contenido de una grabación inédita que daba cuenta de que Abbey Road no parecía ser el último disco beatle como se había pensado, sino que planeaban uno más, con cuatro canciones de cada uno y dos de Ringo y dejaron todo grabado para el baterista que ese día tenía cita en el médico. Para algunos esa es la prueba que los muchachos estaban intentando recomponer, lo que finalmente no sucedió.



"Nos vendimos... y me siento asqueado por ello', decía Lennon en 1970 en una entrevista que reprodujo hace unos años la revista Rolling Stone. El cantante dijo que su música "estaba muerta' desde que consiguieron el primer éxito a principios de los 60. "Nos cansamos de ser los segundones de Paul' acusó Lennon que en esas declaraciones mostró el resentimiento por la relación con su esposa. "Ellos la despreciaron... parecía que tenía que elegir entre estar felizmente casado con ellos o con Yoko. Y elegí a Yoko. George la insultó en su cara y yo no le pegué, no sé porqué. Nunca los perdonaré', aseguraba por entonces el cantante, asesinado en 1980 en Nueva York, demostrando que en realidad así sea una consecuencia o una elección, Yoko Ono sí tuvo algo que ver en el estallido de la una de las bandas más famosas del plantea, aunque algunos hayan intentado limpiar su imagen con los años.