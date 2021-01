Prince, quien por entonces ejercía una notable influencia en la escena musical mundial y tenía en la Argentina a dos seguidores notables como Charly García y Fito Páez, tocó una sola vez en el país 30 años atrás.



La fugaz presencia de Prince en la Argentina se concretó el 21 de enero de 1991 cuando, en la segunda jornada del Festival Rock & Pop que dicha emisora radial organizó en el estadio de River Plate, el músico actuó ante unos escasos 25.000 espectadores.



Prince tocó exactos 77 minutos, el tiempo que marcaba el contrato que había firmado para su participación en el festival, pero lo breve de la presentación no disimuló lo contundente y notable de la performance que comandó desde el piano, la guitarra y la voz.

Entonces el músico fallecido el 21 de abril de 2016 a los 57 años compartió actuación con el guitarrista Levi Seacer, la cantante y tecladista Rosie Gaines y el baterista Michael Bland.Dos referentes locales como Luis Alberto Spinetta y Charly García confesaron por aquellos días la magnitud del impacto de ver a Prince tocando por estos lares.El “Flaco” sostuvo que "Prince es un músico avanzado. Pude comprobarlo en la prueba de sonido, sin una persona en el estadio, y me volví loco. Quizá a mucha gente se le haga incomprensible su música, pero a mí me deslumbró”.El líder de Sui Generis y Seru Girán, por su parte, señaló que la visita de Prince “me parece un milagro. Para mí no fue un show corto, si seguía me desmayaba”.