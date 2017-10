El trío noruego A-HA se formó hace 35 años y en 1985 lanzaron su álbum debut “Hunting High And Low” que les permitió darse conocer en todo el mundo de la mano del hit “Take On Me”. La consagración llegaría 3 años más tarde con su 3er álbum de estudio “Stay On These Roads” (1988), que incluye la canción “The Living Daylights” usada en la banda sonora original de la película homónima de James Bond. Es así como el grupo de Morten Harket (voz), Pål Waaktaar (guitarra) y Magne Furuholmen (teclado) nunca detuvo su marcha, aunque muchos pensaron que habían quedado sepultados en los 80s, el mayor impasse que se tomaron fue de 7 años entre los discos “Memorial Beach” (1993) y “Minor Earth / Mayor Sky” (2000). Su último disco de estudio es “Cast In Steel” de 2015, de modo tal que la banda siempre estuvo activa salvo cuando se tomaron un tiempo para realizar actividades solistas u otro tipo de proyectos personales.

“MTV Unplugged - Summer Solstice”, fue grabado los días 22 y 23 de Junio de 2017 en los estudios Ocean Sound Recordings, ubicados en la isla Giske, Noruega. Esta es una colección de 21 pistas, integrada por 17 canciones con nuevos arreglos, 2 temas con instrumentos acústicos antiguos y 2 canciones nuevas (“This Is Our Home” y “A Break In The Clouds”). Además cuenta con 4 invitados, Lissie (“I've Been Losing You”), Ingrid Helene Håvik (“The Sun Always Shines On TV”), Ian McCulloch de Echo & The Bunnymen (“Scoundrel Days” y “The Killing Moon”) y Alison Moyet (“Summer Moved On”).

Barajaron varios lugares donde grabar este Unplugged, entre ellos se encontraban Manaus (selva amazónica), Berlín, Londres y New York, pero finalmente se decidieron por Giske, en donde puede apreciarse el famoso sol de medianoche, es por ello que realizaron estos show durante el solsticio de verano, en un lugar muy particular, cerca del público y con vista al mar.

Siempre dije que no existe el compilado perfecto y esta no es la excepción, hay canciones que por la naturaleza del disco y el clima intimista de los unpluggeds es entendible que no estén, pero hubiera sido bueno encontrar aquí canciones como “Dark Is The Night For All” y “Crying In The Rain”, la canción de Carole King que versionaron en 1990). Por lo demás “MTV Unplugged - Summer Solstice” es una excelente relectura de su carrera, con una gran interpretación de muy buen paladar. Un disco que se gana 5 estrellas de 5.