La semana comenzó con una tremenda agresión 2.0 para Lizy Tagliani (48) en Twitter. Es que, la panelista de Corta por Lozano recibió este feriado 19 de noviembre un inesperado y repudiable mensaje que no dejó pasar desapercibido.

"#DíaInternacionalDelHombre saludos a Flor V, #Tiziana @lizytagliani... Así se acuerdan que nacieron machito", dice el tuit de un usuario que se hace llamar Mimi en el mundo virtual e indignó a la humorista.

Entonces, la compañera de Nicole Neumann y Connie Ansaldi desplegó todo su ingenio en poco más de 270 caracteres para contestarle a su atacante.

"No sé si te sirve, pero en un día voy al baño unas 15 veces, me baño una y me pican los guevo (sic) al menos 2 veces... acordar me acuerdo, ahora cómo me siento es otra cosa", comenzó respondiéndole Lizy a Mimi.

Y completó: "Gracias por tu saludo de todas formas. Ah y el 8 de marzo (NdR: Día Internacional de la Mujer) también merezco que te acuerdes de saludarme. Abrazo".

El comentario de Tagliani tuvo de inmediato una fuerte repercusión en Twitter, con más de 3,700 me gusta, 300 retuits y 220 comentarios en apenas una hora.