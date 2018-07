De un lado, la reconocida Luisa Kuliok desde el Teatro Cervantes, tras el encuentro del colectivo de Actrices Argentinas. Del otro, la dirigente Ayelén Amancay, de la organización Más Vida, en medio de la marcha en contra de la legalización del aborto que se realizó en la Quinta de Olivos. Un cruce de opiniones amistoso se llevaba adelante en la pantalla de Bella Tarde hasta que un manifestante increpó a la actriz al grito de "es una homicida".

"Podemos coincidir en que trabajamos en pos de lo mejor para la mujer", le dijo Amancay a la actriz. "Nosotros trabajamos también por la vida de su hijo y estamos a favor de la vida del niño por nacer. Estamos convencidos de que si esa mujer no se realiza el aborto no tiene riesgo de muerte. Con lo cual ahí estaríamos coincidiendo: no morirían más mujeres", explicó la chica a favor "de las dos vidas".

En este marco, la dirigente señaló que hay otras alternativas para frenar los abortos antes que legalizarlo, "por ejemplo la educación". La movilización en Olivos fue impulsada por sectores que rechazan el proyecto, que tiene media sanción de Diputados y que el próximo 8 de agosto se vota en el Senado.

"Ayelén, yo creo que tenes una postura genuina y que los que defienden eso lo creen. El problema está en otros negocios que se generan a partir de la clandestinidad como la trata y la venta de bebés", le respondió Kuliok a Amancay. "Con el aborto legal, con métodos muy sencillos la persona puede realmente interrumpir el embarazo en condiciones legales y cuidadas y como corresponde con sus derechos", agregó.

En ese momento, cuando la actriz estaba desarrollando su postura, un manifestante de la marcha "provida" comenzó a increparla sin mostrar su rostro en cámara. "Perdóname Ayelén pero hay gente que está gritando cosas horribles. De este lado nadie grita nada", señaló Kuliok, sobre el debate televisivo que tuvo que suspenderse.