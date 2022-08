Con un nuevo disco listo para ver la luz en septiembre, Turf está de gira y San Juan volverá a ser una de sus paradas. Surgida en 1995, la banda que solía ser un clásico de los festejos del Día de la Primavera en la provincia, volverá a sonar en esta tierra, esta vez presentando material nuevo en Hugo Espectáculo. El grupo acaba de lanzar una versión de Lamento boliviano (popularizada por Los enanitos verdes) que hicieron con la colaboración de los mexicano DLD, que se suma a los otros singles ya presentados como Gatitas y ratones, Malas decisiones y Cuál?, todos adelantos del nuevo álbum. La mayoría de los clips de estos temas tienen como invitados a otros famosos, como Luisa Albinoni, Titi Fernández, Héctor Enrique, Narda Lepes, Germán Paoloski y Los auténticos decadentes.



El líder de la banda, Joaquín Levinton habló con DIARIO DE CUYO sobre la nueva etapa del grupo- que estuvo separado desde 2008 a 2015- y de cómo influyó en su carrera musical la popularidad que le dio ser participante destacado de MasterChef Celebrity 3, donde avanzó hasta quedar entre los nueve mejores, conquistó a gran parte de la audiencia con su carisma, hizo buenas migas con sus compañeros y sus encuentros con el jurado se volvieron imperdibles duelos. Además participó de la Revancha, donde hizo dupla con Vicky Xipolitakis, generando desopilantes momentos.





-¿Cómo los encuentra esta gira?

-Tenemos muchas ganas de ir a San Juan, estamos tocando un montón, haciendo shows todos los fines de semana, con giras por Latinoamérica, con un disco a punto de salir... Vamos con un repertorio muy grande, porque tenemos los clásicos de siempre, mezclados con los que venimos presentando nuevos, es un show muy largo, muy diverso en su musicalidad, con una flor de puesta en escena y por sobre toda las cosas, un excelente momento del grupo para disfrutar.



-¿Cómo fue la vuelta después de tantos años separados?

-Más que estar separados lo que hicimos fue una pausa muy saludable, donde cada uno tenía ganas de concretar sus proyectos personales. Veníamos de tocar 14 años seguidos, así que cualquier cosa que proyectes 14 años seguidos es mucho, me parece. Pero si bien estuvimos en pausa, la verdad que Turf es la banda de nuestra vida, desde que somos chiquitos, así que bastó que uno diga "¿nos juntamos?" y al día siguiente ya estábamos de vuelta, no hubo ni que charlarlo. Fue muy lindo reencontrarse con los compañeros de siempre y volver con las energías renovadas. Todos teníamos nuestras cosas para hacer, estando en una banda como Turf que tiene tantos shows, no tenés tiempo para hacer otras cosas. Nosotros salimos los viernes de casa y volvemos el domingo hechos pelota. Por el trayecto, por el desgaste del show... no es que después podés hacer otra cosa propia. Después tenés ganas de descansar, de reunirte con tu perro!.



-¿Cómo te fue con la popularidad que sumaste en Masterchef?

-Me fue muy bien, me va muy bien, porque la gente me tomó un cariño muy especial, muy lindo, que en la calle se traduce en que me dicen "Chau, Joaquín!" como si fuésemos amigos, me transformé en amigo de todo el mundo.



- ¿Y cómo impactó eso en la carrera musical?

-Muchísimos chicos se sumaron, quizás porque veían que yo jugaba en la tele. Porque la verdad es que nunca fui a ganar, primero porque no sé cocinar. No sabía nada, nada. Si ganaba yo hubiese sido un pésimo nivel de cocina en el programa. Sería el peor programa de cocina de toda la historia. Por otro lado nunca me lo tomé de manera competitiva, a Masterchef iba a divertirme, a jugar. Sentía que había caído de un plato volador ahí. Nunca me lo hubiese imaginado. Verdaderamente fui a encontrarme con algo nuevo para mí, con una sorpresa, a aprender y conocer a otras personas que no eran de mi entorno.



-¿Al que se veía en pantalla, era a vos o a un personaje?

-Lamentablemente hubo mucho de mí, tengo ese niño interno, que se dice, pero lo tengo totalmente liberado y creo que tomó el control (risas)



- Y así nació la ratita Miguel...

-Sí, era amorosa. Ahora tengo un programa de radio también, se llama Tremendovich y está la rata Miguel y el pescado Raúl. En radio Gente, de la revista.



-Estabas jugando, pero debió haber cierta exigencia. ¿Eso te abrumó en algún punto?

-La situación que era desgastante es que eran muchas horas de filmación, como ocho. Yo nunca había trabajado en la vida. Entonces esto para mí, en algún momento... la parte de cocinar, de charlar con el jurado, era divertidísima... me parecía gracioso que gente que tiene tan buen paladar y están tan arriba en la cocina tuviera que probar esos bocados tan hediondos míos. Era como envenenarlos (risas).



-Decís que nunca que habías trabajado ¿La música no es tu trabajo?

-Y no... porque la música es un placer, a veces es desgastante como dije antes, pero siempre en el momento de estar encima del escenario se genera algo increíble, divino, que no se parece al trabajo. O si fuese un trabajo, entonces tendría la suerte de tener el mejor trabajo del mundo.



-¿Cómo te llevás con el actual sistema de sacar singles de a uno?

-Me parece muy bueno, porque te mantiene con canciones nuevas permanentemente , me encanta. Me gusta que los artistas que yo escucho vayan sacando canciones, así vamos renovando en nuestro playlist.



-¿Y te gustaría seguir incursionando en medios?

- Sí, tengo ganas de tener mi propio programa de televisión.



-Hace poco dijiste que tu peor recital había sido en Media Agua, San Juan.

- ¿Qué dije? Ah, sí, el lugar donde tocamos era horrible, cuando entrabas se podía hacer pis en la paredes, terrible. Después el baterista que tocó antes que nosotros no tenía palitos y tocó con un par de ramas...



-¿Tenés una imagen mejor de San Juan?

-Sí, de San Juan tengo el Valle de la Luna, hemos paseado ahí, hemos compuesto canciones, porque las canciones de Siempre libre, el segundo disco, están muy inspiradas en esa zona. Y ahora tocamos en un lugar muy lindo, así que los esperamos a todos.

>> EL DATO

Turf. Mañana sábado 6 a las 21.30 hs en Hugo Espectáculos (Av. España 70 sur). Entrada: $1.800 en masticket.ar, Hoffman, Farmacia Echegaray y Sr. Beer.