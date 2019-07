Pepe Cibrián se encuentra internado en una sala de terapia intensiva del Sanatorio Otamendi,tras haber sufrido un accidente en su casa. El actor y director teatral se cayó y se golpeó fuertemente la cara.

Allegados al artista contaron a Teleshow que Pepe "se quebró la nariz y tiene un hematoma arriba del ojo" y que los médicos decidieron dejarlo en observación porque además se golpeó la cabeza.

"Fue ayer a la noche. Me había caído la semana pasada y me rompí la rótula el otro día y producto de eso ayer me caí. Tengo una fractura y 30 puntos. Estoy en terapia, pero voy a estar bien para hacer el estreno de la función en Rosario", dijo el mismo Cibrián en Involucradosy agregó: "Fue un accidente con suerte".

Pepe Cibrián Campoy se encuentra haciendo gira con La dama de las rosas, una obra ambientada en el París de los años 20 en la que él compone a Josephine, una mujer que decide transmutar de una vida de encierro y desamor para, a través de su alter ego Agatha, complacer su necesidad de satisfacción personal. Como Agatha, siendo dueña de un cabaret conoce a Clemence (Maria Jose Demare).

Este fin de semana la obra se presentará en el teatro La Comedia, de Rosario, Santa Fe. "Amo estar acá, donde vengo desde los cinco años, donde mis padres estrenaban todos los años", había dicho a un medio local.

El actor había brindado hace un tiempo una entrevista a Teleshow en la que había expresado su desencanto con el gobierno de Mauricio Macri. "El Gobierno me desilusionó muchísimo porque creo que tuvieron una gran oportunidad. Lo que tendría que haber dicho Macri es decir: 'Señores argentinos, en este momento estamos como el culo. No sé cómo lo vamos a arreglar, no sé cuánto tiempo va a llevar, vamos a tener sangre, sudor y lágrimas'. Entonces el pueblo se prepara para una situación que ha venido de lo que sea. No, 'en seis meses…'. Mentira: pasan seis, pasan 12… Y la realidad es que estamos desesperados", dijo.