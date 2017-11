Una publicación de Instagram desató en las últimas horas una polémica inusitada entre Ulises Bueno (32) y sus fanáticos. Es que el exitoso cantante cordobés y hermano del recordado Rodrigo(1973-2000) compartió en su cuenta de esa red social una foto con Rodrigo La Hiena Barrios (41), y sus seguidores estallaron de furia.

El cuartetero brindó el último viernes un show en el boliche La Morocha, de la Ciudad de Córdoba, y hasta allí llegó el polémico ex boxeador, condenado a tres años y siete meses de prisión por el homicidio culposo de Yamila González, una embarazada de 20 años a la que atropelló en la ciudad de Mar del Plata el 24 de enero de 2010.

El ex campeón mundial superpluma de la OMB se encontraba en Córdoba por el debut de su hijo Mauro como boxeador profesional, quien derrotó por nocaut técnico a su contrincante, y aprovechó la ocasión para celebrar la victoria de su heredero en la conocida discoteca donde se presentó Ulises.

Entonces, este último lo invitó a subir al escenario y ese momento fue inmortalizado en la foto acompañada por un sentido mensaje que finalmente provocó un escándalo en las redes. "Sale foto con el campeón del mundo Rodrigo La Hiena Barrios. ¡¡¡Qué lindas palabras me dijiste al oído, gracias campeón!!!", escribió el cuartetero.

Varios de sus fans le reprocharon con indignación haber subido a su escenario a un "asesino" y mucho peor, brindarle trascendencia a ese momento en las redes.

"Ulises te banco, pero La Hiena es un asesino. Muy mala gente que por lo visto no le importó nada haber matado dos vidas inocentes que sigue de joda. En esta no te banco Uli. Yo que vos borro la foto porque esta publicación no te ayuda en nada", comentó una joven identificada como Carolina.

En la misma línea se expresó otro fan del hermano del Potro, quien opinó: "La gente que fue a ese baile calculo que se fue. Yo me hubiera retirado en repudio a ese hijo de mil... Ojalá esta foto no llegue a los familiares de las víctimas, sería muy doloroso para ellos. Cárcel para este asesino".

Los comentarios en contra de esa imagen se multiplicaron conforme pasaban las horas y aunque hubo varios que salieron a defender a su ídolo, este no soportó tantas críticas y salió a explicar su postura en contra de los ataques 2.0.

"Yo no estoy para defender a nadie sino tendría que ser abogado pero mi hermano falleció en un accidente de autos y nadie dijo nada. Hoy me dicen a mí que estoy con un asesino, no sean hipócritas que yo ni nadie tiene el derecho de juzgar. Dios lo ve todo y a todos. ¡Chau! Será hasta que me vuelvan ganas de contarles algo, qué pena que sean así", expresó Ulises.

Y completó en un segundo descargo en su propio posteo: "Esperen, es la última vez que me comunico. ¿Acá somos todos inocentes? ¿Todos cruzan por la senda peatonal, salen a bailar y no toman, respetan los semáforos, son todos conscientes?Porque entonces no me di cuenta que vivía en Europa. Vamos no me jodan por una foto".

Fuente: Clarín