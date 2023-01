Thiago Medina fue el último eliminado de Gran Hermano 2022. Tras su paso por varios ciclos televisivos donde contó su experiencia en el reality, reveló que su sueño sería convertirse en boxeador o que le encantaría ser parte del mundo de la televisión, pero por ahora no se dedicará a eso.

Este jueves trascendió que el joven de 19 años ya tuvo su primera propuesta de trabajo. De acuerdo a lo expuesto por su hermana más mediática, Camila, el chico consiguió un trabajo como encargado de edificio.

Durante la semana, Thiago se reencontró con su familia mientras estaba en el living de A la Barbarossa dando un reportaje horas después de su salida de la casa más famosa. “Los extrañaba mucho porque nosotros somos muy apegados. Al mediodía no comíamos nada, pero a la noche sí, entre todos, rebien. Sentados en la mesa. Eso extrañaba, compartir cosas”, sostuvo emocionado el joven de González Catán.

El lunes pasado, Thiago Medina se presentó en El Debate conducido por Santiago del Moro y dio sus primeras impresiones del “afuera” a tres meses de su ingreso a la casa.

“Estoy bien, tranquilo... Lo re disfruté y fui yo mismo desde el primer día, viviendo el día a día. Los últimos días ya no lo estaba disfrutando como al principio y por eso pedí que me nominen”, comenzó contando. “Me había aburrido de todo, quería ver qué se sentía estar en placa. Había soñado que si caía, me iba. Ya había pasado mucho tiempo alejado de mis hermanos: los quería ver, quería abrazarlos, estar con ellos. Y pasó lo que soñé”, agregó.

“Me ganó el juego. Di todo lo que tenía que dar, disfruté todo lo que tenía que disfrutar. No me arrepiento de nada”, sintetizó el oriundo de González Catán.