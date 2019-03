Stella Grant (interpretada por Haley Lu Richardson) paso gran parte de su vida dentro del hospital. Tiene una enfermedad en sus pulmones que requiere aislamiento y evitar contacto con cualquier persona o cosa que pueda transmitirle una infección. Dos metros de distancia, sin excepciones.

En el mismo hospital se encuentra Will (interpretado por Cole Sprouse) quién no ve la hora de escaparse del lugar y ver el mundo. A punto de cumplir los 18 años, no ve la hora de poder tomar sus propias decisiones y desconectarse de todas las máquinas que lo rodean. Will y Stella se encuentran, se conocen y se enamoran. Pero, por la salud de ambos, deben mantenerse separados.

Título: A dos metros de ti

Título original: Five Feet Apart

Dirección: Justin Baldoni.

Actores: Cole Sprouse, Haley Lu Richardson.

Actores secundarios: Claire Forlani, Parminder K. Nagra, Moises Arias.

Género: Romance , Drama.

Origen: Estados Unidos.

Duración: 116 Minutos

Calificación: Apta mayores de 13 años con reservas

