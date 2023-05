Cuando trascendió que la nueva película de La Sirenita iba a tener una protagonista "de color', la afroamericana Halle Bailey, no faltaron los "haters' que criticaron duramente que el tradicional personaje fuera encarnado por alguien como ella y no por una actriz blanca. Tanto, que incluso hicieron una suerte de boicot vía redes para que no se viera la película, recientemente estrenada. Y aunque el reclamo fuera un desatino al que varios directamente no le hubieran prestado oídos, la intérprete confesó que si bien no le sorprendió, sí le afectó. Y fue por más, explicó que muchos blancos no se dan cuenta de lo importante de este giro porque jamás sufrieron una situación semejante.

"Siento que si hubiera tenido una sirenita negra habría cambiado toda mi perspectiva, mi vida, mi confianza, mi autoestima (...) Algunas personas dicen que no es nada porque lo han tenido toda su vida, pero es tan importante', declaró la actriz de 23 años, quien afortunadamente sí pudo encontrar inspiración en grandes de la música como Rihanna -su madrina-, Beyonce o Alicia Keys, por citar un par. "Ellas me hicieron sentir confiada en la piel en la que estaba', manifestó, y dejó claro qué la sostiene en medio de estos huracanes: "Sabes que por dentro eres digno y estás aquí por una razón'.



LOOKS .Talentosa, esta actriz, cantante y compositora saltó al tapete de la mano de Ariel, pero hace tiempo que se destaca en otros escenarios e incluso ha sido nominada a los Grammy.