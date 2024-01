Nick Carter, integrante de Backstreet Boys (BB), postergó su próxima visita a Argentina por el gran éxito del "operativo regreso' de la icónica banda pop. En lugar del 22 de enero, se presentará recién el 3 de marzo en el barrio porteño de Chacarita; y un día antes estará en formato acústico en el Cine Teatro Gran Pilar.

A fines del año pasado Carter se embarcó en una gira en solitario por Norteamérica titulada "Who I Am', tras regresar a las novedades musicales en las plataformas con canciones como "Superman" y "Made for Us". El músico neoyorquino, que viene de sobrellevar pérdidas familiares como la muerte de sus hermanos Aaron y Bobbie Jean Carter, y de afrontar una denuncia en su contra por violar a una menor de 17 años con autismo en 2001, tiene preparados nuevos lanzamientos para 2024.