La tranquilidad de una jornada diaria en la cotidianidad de Charly García se rompió y al poco de saberse los rumores en las primeras horas del mediodía de ayer, se dispararon las alarmas en numerosos portales y redacciones de noticias, como así también todo tipo de especulaciones, trascendidos y noticias falsas. Lo cierto fue que, un comunicado en la cuenta oficial el músico en Instagram, despejó todas las dudas: "El día miércoles 29 de enero Carlos Alberto García sufrió un traumatismo en la cadera, del cual ya había sido operado. Esto se debió a una caída doméstica en la que no padeció ningún otro daño", se aclara, para evitar versiones maliciosas sobre su estado de salud. "Luego de ser evaluado por médicos especialistas se le indicó reposo y suspensión de todas sus actividades. Una vez estabilizado deberá iniciar trabajos de rehabilitación kinésica", detalla el mensaje en cuestión. Las ilusiones de miles de seguidores se rompieron también, porque queda más que confirmada la suspensión de la esperada fecha programada que tenía Charly (8 de febrero) en el Cosquín Rock 2020, en la cual, compartiría escenario con Divididos, Los Auténticos Decadentes, Guasones, Skay y los Fakires y Las Pastillas del Abuelo, entre otras bandas. Por supuesto, también el resto de sus compromisos artísticos para un mes como mínimo. Pese a que se constató que sólo se trató de un golpe y no hubo fractura alguna, la caída alejará al músico de los escenarios por un buen tiempo. Los médicos lo ratificaron en el mismo comunicado: "Es por esta razón que lamentablemente no está apto para participar de los compromisos artísticos que tenía pactados a partir de ahora hasta dentro de mínimo un mes". De ahora en adelante, le tocará un extenso período de reposo profesional. Como antecedente, en julio de 2015, el músico había sido operado de la cadera y en marzo del año siguiente, debió ser sometido a una nueva cirugía por una infección en la prótesis que le habían colocado el año anterior. Pese a todo, de inmediato los seguidores del artista legendario, le dedicaron infinitos mensajes de apoyo para su recuperación, entre ellos, se destaca el de Diego Maradona, quien fue uno de los primeros en desearle aliente: "Fuerza, ídolo", escribió el actual DT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.



Después de su celebrado cumpleaños, en octubre pasado -fue un recital a pleno para su círculo íntimo en Puerto Madero junto a Pedro Aznar, Zorrito Von Quintiero, Juanse (con ellos tres hizo La grasa de las capitales), Palito Ortega, José Palazzo (representante del músico) y el humorista Cabito, entre otros amigos- había sentenciado: "Yo me siento pendejo y juguetón, y recopilando cosas, con mi viejo", aseguró al llegar a los 68 pirulos. La última aparición pública de Charly fue en diciembre último, cuando brindó el recital de Random (su más reciente producción), en el Luna Park colmado de espectadores.