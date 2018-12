Con toda la potencia sonora de su metal-punk Carajo llega después de mucho tiempo a San Juan para adelantar su más reciente producción "Basado en hechos reales", que será lanzado en marzo del año que viene. El power trío conformado por Marcelo Corvalán, Andrés Vilanova y Hernán Langer será, además, escoltado por el grupo sanjuanino Caélux, que estará en la previa del show; y también por el solista Edu Schmidt, mañana viernes en Sala del Sol de Luna Morena. Corvalán, referente de la banda, habló con DIARIO DE CUYO.





- ¿Cómo terminan este 2018 en lo artístico?

- Fue un año de mucho trabajo de preparación del nuevo material. Hay dos canciones que ya la gente lo puede disfrutar (Advertencia y Denso) y para el cierre tenemos el acto previsto en el Luna Park. El balance es más que positivo. Seguimos en carrera, haciendo lo que nos gusta, teniendo en cuenta que son tiempos difíciles en lo económico y en lo social, pero que eso siempre fue un motor artístico para nosotros. Somos una banda nacida en el 2001 y tenemos ese karma en el buen sentido, que esto termina siendo el escenario habitual para generar nuevo material.





- También es bueno que sigan girando...

- Sí, porque la crisis también ha llegado al rock. A la gente le cuesta mucho comprar entradas, comprar los discos o apoyar en las cosas que hace la banda. Sin embargo, sentimos el aliento del público que hace mucho esfuerzo por venir a vernos. La situación nos afectó bastante en el plano de sumar convocatorias a los recitales. Ha sido también, el comentario habitual entre colegas y productores, tanto de bandas exitosas como de las nuevas.





- Y en este contexto, ¿cuáles son las alternativas?

- Nos mantenemos. Siempre tuvimos una filosofía de tratar de ofrecer a la gente el mejor show posible, de acceso fácil, con entradas económicas. Esto no nos toma de sorpresa. Somos conscientes de cuidar el bolsillo de la gente, hoy más que nunca a la crisis se la combate con arte: brindar un buen producto, con buenas canciones y esperamos que en el futuro todo mejore. Siempre tenemos esa esperanza.



- En la canción "Advertencia", ¿hay como una crítica a la realidad?

- Creo que es la canción más justa, la que da en la tecla con el momento que estamos viviendo, no sólo en Argentina, sino también en el mundo. Y me preocupan los jóvenes, necesitan separarse de la cultura digital un poco, que entiendan que la vida no todo es virtual, que no gira en torno a lo que sale en un celular o una publicidad. Tuve una infancia distinta. Recuerdo a mis 47 años, de cómo nos criamos, crecimos, las cosas que compartíamos, de hacerte amigo de tu vecino y que perduran hasta el día de hoy. En cambio, los chicos no saben quién es el vecino de al lado. Estamos todos asustados y con miedo. Hay un juego que parece inocente y a la vez esconde algo peligroso.





- Si el público manifiesta su descontento, como sucedió en el show de La Beriso, ¿qué actitud tomarían ustedes en el escenario?

- Sucede que a veces surgen reacciones naturales y sinceras del público. Si ocurriera en nuestros recitales, trataremos de que esa agresión o esa frustración se canalicen de alguna manera para no devolver con la misma moneda. Pero es lógico y entendible, en el que la gente aproveche conciertos o momentos de gran conglomeración de personas y exprese su descontento. Tratamos de separar nuestro concierto de la política, pero hay cosas que no se pueden justificar y que son las que generan esos cantos. Por más que digan que son preparados o que está mal hacerlo, no se puede negar que la única manera que tiene la gente de desahogarse es a través de un cantito. Pero por otro lado, hay que respetar la autoridad que tienen para gobernar el país. En ese sentido hay que poner un stop, primero tenemos que ganarnos la confianza y demostrar que somos gente seria y que la autoridad ocupe el lugar que le corresponde. Porque estamos envueltos en un caos, todo está muy desvirtuado, no sabemos si esperar que la justicia haga algo o tomar justicia por mano propia, no sabemos cómo seguir porque no se pueden confiar, ni creer en los políticos...





- ¿Qué foto tenés del metal en Argentina?

- Que siempre está en movimiento, que tiene mucho recambio. Se están gestando grupos que a futuro serán grandes exponentes. El metal es un género que sale adelante, por más que no esté muy presente en las radios, pero nos ganamos el respeto por el boca a boca, por los shows en vivo.





