Desde el 18 al 20 de marzo, tendrá lugar la fascinante experiencia musical conocida mundialmente como Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro de la Ciudad de Buenos Aires. Como dice la Revista Spin, es el 'festival que cambió el mundo' y su versión de Argentina, es catalogada como una de la convocatorias artísticas más trascendentes. Con el line up ya establecido y confirmado, más de 100 bandas y solistas internacionales y nacionales de mayor difusión del momento, estarán compartiendo el escenario y recibirán a más de 100 mil espectadores confirmados. En esta oportunidad, que supone un regreso con mucha fuerza y que será de carácter histórico -después de haberse suspendido cuando se desató la pandemia en 2020- habrá cinco escenarios y una pluralidad de estilos sin precedentes. Figuras tales como Miley Cyrus, Foo Fighters, The Strokes, A$AP Rocky, Duki, Bizarrap, Niki Nicole, Emanuel Horvilleur, WOS, Louta, L-Gante y muchos más serán los protagonistas del megaevento.

> EL LINE UP

Viernes 18 de marzo

Miley Cyrus, A$AP Rocky, Alesso, Duki, Bizarrap, C. Tangana, WOS, Marina, A Day To Remember, Turnstile, Deorro, Louta, Emilia, FMS, Alok Boombox Cartel, Seven Kayne, Dillom, 070 Shake, Natalie Pérez, Tai Verdes Sael, Chita, Axel Fiks, Bruses, La Joaqui, Ainda, Rosario Ortega, Falke 912 Zenon Pereyra, Bianca Lif, Limon.

Sábado 19 de marzo

The Strokes, Doja Cat, Machine Gun Kelly, Jack Harlow, Alan Walker, Khea, Kehlani, Nicki Nicole, Justin Quiles, LP, Litto Nebbia, Él Mató a un Policía Motorizado, Chris Lake, King Gizzard & the Lizard Wizard, Ashnikko, Dani Ribba JXDN, FMS, Natanael Cano, Pabblo Vittar, Marc Seguí, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Taichu, Kiddo Toto, Clara Cava, Girl Ultra, Ghetto Kids, Molok0, Chiara Parravicini, Wiranda Johansen, Lucía Tacchetti, D3FAI.

Domingo 20 de marzo

Foo Fighters, Martin Garrix, Babasónicos, Jane"s Addiction, Jhay Cortez Tiago PZK, L-Gante, Kaytranada, Phoebe Bridgers, Alessia Cara, Idles, Remi Wolf, Channel Tres, Emmanuel Horvilleur, ACRU, FMS. Kaleb Di Masi Alan Gomez, DJ TAO, The Wombats, Goldfish, Luck Ra, Sen Senra Paula Cendejas, Saramalacara, Malena Villa, Las Ligas Menores, Celli, BB ASUL, Six Sex, Simona, Ronpe 99".

Información del festival

Con el sistema de preventas, quedaban los últimos tickets disponibles para el 20/03 únicamente por la plataforma All Access, las entradas para las primeras dos fechas quedaron agotados. Para quienes compraron las entradas se encuentra habilitado el proceso de retiro y envío de pulseras electrónicas (un sistema que permite cargar dinero, consumir en los puestos gastronómicos y comprar merchandising en el festival). El canje se llevará a cabo hasta un día antes del festival inclusive, todos los días de 12 a 20hs. en La Rural (Santa Fe 4201, frente a Plaza Italia).

Otras actividades

Lollapalooza Argentina se transmitirá vía streaming en vivo, desde el inicio al cierre del evento, a través de la plataforma Flow para todo el país (con cuatro señales exclusivas) con cobertura completa de los conciertos de todo los escenarios. Incluye también, contenidos exclusivos, entrevistas y notas de color, que podrá verse a través de cualquier dispositivo conectado a Internet. Además, habrá actividades familiares: LollaFood, para disfrutar de servicios gastronómicos, Rock & Recycle y Espíritu Verde, con juegos y prácticas ecológicas; y el Kidzapalooza, el espacio lúdico para los más chicos.