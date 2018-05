Jorge Rial comenzó Intrusos con una primicia muy especial, y terminó sorprendiendo a sus propios panelistas. Es que al mostrar la ecografía de un bebé, el conductor lanzó: “Esta ecografía es de alguien de acá, muy cercano“.

Tras todo tipo de conjeturas de los periodistas del ciclo, el conductor reveló la nueva buena: Débora D`Amato está embarazada de tres meses tras hacer un tratamiento de inseminación, y decidir ser madre soltera.

“Siempre me gustaron mucho los chicos, soñé con tener una familia muy grande. Con mi expareja, que estuvimos 10 años juntos, probamos todo, de mil maneras, y no se daba. Y no nos preguntábamos por qué”, explicó en el programa, a pura emoción.

La periodista relató cómo fue el proceso de inseminación: “Fue una sola, porque antes, cada vez que íbamos a hacerlo pasaba algo con mi cuerpo. El día de la inseminación falté acá. Fue muy movilizador, porque estas ‘entrando a’, y en general los que tienen hijos no saben exacto qué día es”.