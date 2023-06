El actor norteamericano Frederic Forrest, que tuvo destacada actuación en "Apocalypse Now" de Francis Ford Coppola, donde era uno de los soldados de la lancha que se interna en la selva y el río en búsqueda del coronel Kurtz, falleció anoche a los 86 años, se supo hoy a través de medios internacionales.



Bette Midler, con quien actuó en "La Rosa", basada en la vida de la cantante Janis Joplin y por la que Forrest recibió una nominación a los Oscar, fue la primera en informar de su fallecimiento en Santa Mónica, a través de las redes sociales.



"El gran y amado Frederic Forrest ha muerto”, escribió Midler. “Gracias a todos sus fans y amigos por todo su apoyo estos últimos meses. Era un actor notable y un ser humano brillante, y tuve la suerte de tenerlo en mi vida. Estaba en paz”, destacó la actriz y cantante, según reprodujo el sitio Variety.



También Coppola, que lo tuvo en varios de sus filmes, escribió en redes "Freddie Forrest era una persona dulce y muy querida, un actor maravilloso y un buen amigo. Su pérdida me rompe el corazón".



En "Apocalypse Now", Forrest era un cocinero enviado a Vietnam y que debía junto a otros soldados facilitar la llegada del capitán Willard (Martin Sheen) al lugar donde se encontraba Kurtz (Marlon Brando), un general norteamericano que había formado un ejército paralelo durante la guerra y que el alto mando estadounidense quería eliminar.



Actor con importante desarrollo en el Nuevo Hollywood de las décadas del 70 y el 80, aunque generalmente vinculado a papeles secundarios, Forrest también tomó parte del clásico de Coppola "La conversación", donde compartió cartel con Gene Hackman y John Cazale.



Fue actor protagónico de "Investigación en el Barrio Chino" (título original Hammett) de Wim Wenders en 1982 y tuvo papel destacado también en "Tucker, un hombre y su sueño", de Coppola, sobre el inconformista inventor de automóviles norteamericano de la década del 50, interpretado por Jeff Bridges.



Forrest nació el 23 de diciembre de 1936 en Waxahachie, Texas y comenzó su carrera profesional en 1966 en el off Broadway, para pasar luego a la televisión y debutar en 1973 en el cine con "When The Legends Die", de Stuart Millar, papel que le valió una nominación como Actor Revelación de los Globo de Oro.