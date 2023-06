A un año de la exitosa primera experiencia que se vivió en el Círculo Andaluz el año pasado, la comunidad salsera y bachatera sanjuanina vuelve con todo y con muchas ganas de hacer vibrar la pista a puro baile y sabor, con la segunda edición del "San Juan Salsa Festival". Es el mayor evento que congrega a todos los amantes de los ritmos latinos, donde la salsa, la bachata, el cha cha cha y el mambo para celebrar en un mismo espacio el encanto de las danzas caribeñas. Para la ocasión, el espacio elegido este año será la sede del Camping de la Asociación de los Trabajadores de la Sanidad Argentina, filial San Juan (ATSA) -ubicado por Lateral Oeste de Ruta 40, en Rawson- el encuentro se realizará mañana sábado 3 de junio a las 21hs. Lo distintivo que hace a este festival, es que no se trata de un certamen competitivo, sino en una "instancia de cruce e intercambio de saberes" como lo define y precisa el gestor Diego Leiva, de DAL Producciones, quien está al frente de este evento. El enfoque que se promueve, es que los ritmos latinos invitan al baile social. Es la invitación para que compartan en la pista bailarines, artistas y público la práctica de la danza de forma espontánea. De forma similar que se da en una milonga, el festival busca que sea una experiencia amplia, donde sin o con experiencia, destreza o conocimiento técnico, se disfrute de forma colectiva. Cuando se dio la primera prueba en 2022 de esta iniciativa, fue un gran suceso y movilizó a numerosas academias, asociaciones y grupos tanto de San Juan, como de Mendoza y Chile. Esta vez se espera duplicar la apuesta. Habrá solistas, dúos, cuartetos y grandes grupos de todos los estilos que realizarán diferentes cuadros coreográficos en unas 57 demostraciones y un total de 100 bailarines. Además, la participación especial de Exe Mansilla, bailarín y cantante de referencia de la bachata en la provincia. Y por otro lado, vendrán la Compañía Euforia Salsa, Esteban Betancourt de Chile y el grupo Rumbea mi son de Mendoza, la Compañía Ava y Salsa One, entre otros invitados importantes. "Hace unos 15 años atrás, San Juan contaba con un terreno muy amplio de la danza latina y tropical, pero después hubo una caída de la actividad y no aparecieron más bailarines. Sin embargo, en este presente, sucede un auge por la bachata inusitado que está empujando muy fuerte en el ambiente y está tomando un impulso interesante", dijo Leiva a DIARIO DE CUYO.

Esta nueva realidad está sostenida, según argumentó Diego, al trabajo constante de profesoras y profesores con niños y jóvenes en los últimos años. "Se está sembrando una base para nuevos artistas en el futuro y responde a una necesidad que se evidencia a un recambio generacional, hay nuevas tendencias que están circulando en el mundo y los jóvenes van aprendiendo técnicas y adquieren experiencias para que el baile latino crezca en la provincia", señaló el productor. Esto se vio reflejado en los resultados del año pasado y con otro factor que suma, es la participación del público: "El baile social que lleva la salsa y la bachata hace que hombres y mujeres puedan involucrarse abiertamente con los artistas que se entrenan para esto. Y termina gustando mucho. Me sucedió a mí en un viaje por Alemania y por lo que viví puedo decir que la danza abre muchas puertas al mundo para desarrollarse en la vida. Los artistas intercambian con la gente y todos estamos de igual a igual en la pista de baile, esto es lo que hace especial este festival y la primera edición fue una muestra de ello", comentó Leiva.