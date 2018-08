La pasión y la emoción fluirán a través de las coplas, el cante y el baile flamenco. Convertido en tablao, el escenario del Teatro Sarmiento cobijará a la reconocida compañía Cantares de España, quienes regresan a San Juan con su nuevo espectáculo, con más de 25 artistas en escena y con Maricruz Utrera en sus filas.



"Reúne toda la sensualidad y la fuerza expresiva del baile flamenco, con la emoción y la gracia de la copla, además del paso doble", adelantó a DIARIO DE CUYO Jorge Mazzini, director del grupo que hizo del Teatro Astral de Buenos Aires prácticamente su casa.



De gira nuevamente por el país, Cantares, además, mostrará un mosaico de distintas propuestas: bailes de escuela bolera, de clásico español y un tributo a la Virgen del Rocío. El elenco de figuras está conformado por los primeros bailarines Jessica Rosillo y Alexis Frank (foto); y las voces de Cintia Reina, Ricardo Dieguez y Gabriel Espósito, que además del tradicional cante, propondrán un grupo de canciones populares españolas inmortalizadas por artistas como Rocío Jurado, Isabel Pantoja, Raphael y hasta Alejandro Sanz.



"Tengo un particular respeto con San Juan, por una cuestión de tradición, de mucha historia, de amor por el genero español, de alguna manera se han radicado en la zona una gran cantidad de andaluces, hay muchos cultores del arte español de calidad. Es un gusto ir a San Juan, sé que vamos a hablar el mismo idioma en muchos aspectos. No descalifico al público que no tiene esta tradición, porque va a descubrir cosas, pero hay un público que lo va a disfrutar de otra manera", analizó Mazzini. "Es una doble responsabilidad para nosotros, hay que ofrecer un espectáculo para alguien que entiende lo que va a ver", apuntó el artista que lleva dirigiendo 51 años.



"Dirigí prosa, ópera, teatro para chicos, comedia musical, zarzuela... de todo, era y sigo siendo un tipo muy inquieto. Hace más de veinte años hice mi primer espectáculo de flamenco que fue, nada menos, que una versión mía de Yerma, de Lorca, que monté en el Teatro Nacional Cervantes. Hubo un momento en el que me encontré haciendo mayoritariamente esto. Haciendo Bodas de Sangre encontré la respuesta de por qué me estaba dedicando más a esto. Lorca dice que uno entenderá al flamenco cuando descubra en él al rey moro. Yo tengo sangre árabe... el flamenco tiene influencia de los árabes, mezclado con lo andaluz, lo hindú y lo judeo-español; estoy ligando desde el punto de vista étnico por mi origen y desde la realidad, llevó la mitad de mi tiempo en el teatro dirigiéndolo".



Al nutrido tablao que se formará el viernes, también se subirán como invitados los integrantes de la compañía sanjuanina Imperio Gitano que dirige Rosana Valverde. "Lo hago en algunos lugares del país, donde veo que hay más movimiento profesional serio. Es una forma de integración, a veces no hay tantos lugares donde actuar -aunque en San Juan hay mucho-, y así se puede mostrar que pueden estar en un escenario compartiendo con nosotros y que esto nos enriquezca a ambas partes", comentó Mazzini quien en 2010 creó Cantares de España.







Junto a una ilustre del flamenco

CREDITO FOTO Gentileza Carlos Villamayor.



También llegará con la compañía Cantares de España la reconocida artista del género español Maricruz de Utrera, con ese cálido acento en el recitado de las coplas que la caracteriza. Hija del recordado cantaor sevillano Niño de Utrera -exiliado en Argentina desde la Guerra civil española- y la cantante catalana Trini Moren.



Criada entre España y Argentina, Maricruz debutó a los 12 años acompañando a sus padres en los escenarios. "No recuerdo si aprendí a caminar o a bailar primero", suele decir esta apasionada del flamenco, que regresa a San Juan para actuar en el Teatro Sarmiento el viernes. De muy joven se perfeccionó en danza flamenca con los mejores de esa época, como Justo Ortega, Auria Reyes, Maria Amaya, entre otros.



Ya en su carrera profesional trabajó junto a la gran Carmen Flores "La faraona"; y también compartió tablao con Carmen Sevilla.



Participó en "Españolísima" (Teatro del Globo), "España brava" en el Teatro Astral y fue cooprotagonista de Pedrito Rico en sus espectáculos recorriendo argentina y países limítrofes. En televisión participó junto a Lolita Torres la comedia "Gorrión".



En su presentación en San Juan, la cantaora tendrá su momento compartiendo famosas coplas españolas y además un segmento de humor, según prometió el director de la compañía, Jorge Mazzini.



EL DATO

Noche de Copla y Flamenco, por compañía Cantares de España. Viernes 10 de agosto a las 22 en el Teatro Sarmiento. Anticipadas en tarjeta Data $550, $450, $300.