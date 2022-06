FOTOS MARCOS URISA

Después de dos tardes, los jugadores que compitieron en el Zero Fight San Juan, cruzaron las habilidades, poderes y astucias para ser los imbatibles en el torneo de videojuegos de lucha regional que fue celebrado en el Centro Cultural Amadeo Conte Grand. Anoche las finales se disputaron ante un nutrido público de niños y niñas, jóvenes y adultos que asistió y no solo estuvo como espectador pasivo, también se animó a tirar puños con "machaca-botones" en los entretenidos controles de las máquinas arcade. En un ambiente muy familiar, quien recorría el evento, se encontraba con un vistoso y atractivo montaje de luces led, consolas y pantallas gigantes de alta definición, música electrónica de fondo y todo un decorado a fin a la temática gamer. Además, los joysticks estaban accesibles para cualquiera, ahora, eso sí, los más valientes y entrenados competían en un gran escenario con una iluminada CPU y la gran bestia tecnológica del momento, la Playstation 5. Más que un torneo era todo un festival de luces, pixeles y sonido, donde los protagonistas se sentían verdaderas estrellas del deporte electrónico. Por otro lado, los visitantes podían hacer un breve recorrido por la feria de productos y merchandising, allí encontraba oportunas ofertas para hacerse de algún juego para Playstation 4 y también otros productos de diseño y gastronomía artesanal. Y como en todo evento gamer, no faltó el cosplay, de la mano de un grupo de fans, las y los cosplayers lucieron sus caracterizaciones de varios personajes reconocidos en el mundo de los videojuegos. En el certamen, dentro de la categoría The King of Fighters XV, el podio estuvo conformado por Diego Miguel Aguilar en primer puesto, Emanuel Rosales en segundo lugar y Américo Vega tercero. Mientras que en Mortal Kombat 11, Mauricio Flores (Mostroso) resultó el campeón, seguido por Rafael Cabeza (Rada1612) y Arnaldo Víctor Castro (Vick91). Al cierre de esta edición quedaba por terminar de disputarse las finales de Dragon Ball Fighter Z y Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3. Todos los ganadores recibieron premios en efectivo para los tres primeros puestos y medallas honoríficas.

Onda retro. Los arcades fueron la joya preciada para niñas y madres. Samurai Shodown y The King of Fighters, los juegos favoritos.

Cosplayers en acción. Una de las atracciones que nunca faltan en los eventos de gamers para sacarse fotos y lucirse.

El podio ganador. Los campeones en The King of Fighters XV, de izquierda a derecha, (1º) Diego Aguilar, (3º) Américo Vega y (2º) Emanuel Rosales.

La feria. Los gamers buscaban su título predilecto para usar en Playstation 4 aprovechando las ofertas y promociones.