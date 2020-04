El telar de Doña Paula es la pieza más emblemática de la Casa Natal de Domingo Faustino Sarmiento. La laboriosa madre del prócer sigue siendo homenajeada constantemente a través de la divulgación y práctica del tejido en telar, en cualquiera de sus técnicas. Por eso, época de cuarentena, desde el museo diseñaron una serie de actividades que comparten desde su perfil en Facebook para que la gente pueda hacer en sus casas.



Puntualmente desde los talleres de tejido invitaron a sumarse a una movida solidaria "Tejiendo historias". Surgió el año pasado como un grupo de tejido que se reunía los días viernes a tejer prendas y mantas para donar a entidades que ayudan a los más carenciados. En 2019



El año pasado se donaron a la Asociación de ayuda al Recién nacido (Arena), mantitas, gorritos, escarpines y chalecos. Esta vez no habrá reunión debido al aislamiento preventivo, pero invitaron a sumarse tejiendo cuadrados de 20 x 20 cm de cualquier color y técnica, que luego se convertirán en mantitas para niños y bebés para donar.



Otra propuesta fue mostrar que cualquiera puede tejer en un telar, sin necesidad de tener uno parecido al de Doña Paula (o al de las tejedoras artesanales). Por eso, Melina Santiago, quien es licenciada en turismo, guía en el museo y encargada del taller de inclusión, compartió en las redes del museo el modo de hacer un telar usando dos cartones, uno para la urdimbre y la naveta.



Melina contó a DIARIO DE CUYO que lo hizo especialmente pensando en los niños y no tan chicos. "Viendo en las redes que la gente estaba con mucha ansiedad, mucho miedo, se me ocurrió buscar información de telar sobre todo para niños para aprovechar este tiempo y dar opciones, que la gente pueda hacer desde su casa algo productivo y nos desconecte de esta realidad de que estamos en este aislamiento" sostuvo y consideró que es una forma de "sentirse productivos" y no aburrirse. "Me pareció practico, porque todo lo que necesitas lo podés encontrar en tu casa. Un cartón viejo, tijeras, lanas, piolines, cintas, lo que uno pueda tener en casa, la técnica del tejido es muy introspectiva, tenés que concentrarte, para los niños sirve mucho para la motricidad fina, entonces entran en juego varias cosas. Calmar la ansiedad, incentiva la creatividad y todo lo que es la manipulación de las lanas, el conteo en la urdimbre hacia donde va la direccionalidad... más allá del vínculo del museo con Doña paula y el tejido, que es sumamente fuerte, en sí el tejido encierra un montón de cualidades que sirven esta época que estamos atravesando" apuntó la tallerista.



Además de mostrar a través de imágenes los pasos para tejer con el práctico telar casero, sugieren como ideas de proyecto, pulseritas o cuadraditos pensando en la convocatoria para realizar mantas. Incluso lo recomiendan para los adultos que tienen problemas de articulaciones. "Es un ejercicio muy bueno si bien lo pensamos inicialmente para niños, es para todos, muy bueno para las personas que se animan por primera vez a tejer".



Como el personal de la Casa de Sarmiento sigue trabajando desde sus casas, además de la planificación que están haciendo para cuando el museo pueda volver a abrir sus puertas, Melina destacó que también publicarán las actividades para la maratón de lectura que propondrán, consultas a la biblioteca, una visita guiada animada, generando las opciones para saber más sobre Sarmiento.