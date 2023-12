Los rumores de una nueva relación venían creciendo con fuerza luego de que se blanqueara su separación, pero finalmente llegó la confirmación. Emanuel Noir, cantante de Ke Personajes, está de novio con una influencer llamada Sophia Ramos.

Esto ocurre apenas un mes después de que el cumbiero cancelara su casamiento con Julieta Farías, la madre de sus dos hijas Ema y Martina, pero parece haber pasado de página ya que se muestra feliz y enamorado con su nueva pareja en las redes sociales.

El último miércoles el cantante compartió en sus historias de Instagram una foto familiar con un enorme árbol de Navidad de fondo. Dentro del numeroso grupo, se destaca la modelo, quien ya habría sido presentada al círculo íntimo de Noir. Y un rato después, Sophia subió a su perfil una foto junto a Emanuel en la que se los ve abrazados y riendo. “Así de feliz”, definió ella junto a dos emoticones, uno de dos dedos cruzados y otra de un corazón rojo. El líder de Ke Personajes le devolvió el gesto compartiendo esta story en su perfil de la misma red social y le agregó una rotunda leyenda: “Así me gusta”.

Días atrás, y tras confirmarse la separación entre Noir y Julieta Farías (algo que habría sido de mutuo acuerdo, según las declaraciones de ella: “Decidimos cada uno hacer nuestro camino”), Teleshow había adelantado la confirmación del nuevo romance entre el cantante y Ramos. “Sí, confirmado que salen, yo soy de Concepción del Uruguay como ella y nos contaron que están juntos”, revelaron fuentes cercanas a la modelo en conversación con este medio.

A raíz de esta versión que ya tenía confirmada Infobae, hubo algunos datos en las redes sociales que la convalidaron. Desde ya que ambos se siguen en las plataformas digitales y algo que llamó la atención fue la historia que subieron a sus respectivas cuentas de Instagram. Allí compartieron el mismo video del agua cristalina y el increíble paisaje en Bariloche donde viajaron juntos para descansar unos días. Las imágenes son idénticas y las subieron a la misma hora, desde el mismo ángulo por lo que no quedan dudas de que estaban juntos.

Paralelamente, Emanuel subió otra foto que se sacó en modo selfie donde también se puede ver que está descansando en la Patagonia Argentina y lanzó un polémico mensaje con una dedicatoria contundente, aunque no dejó en claro el remitente. “Quien no atiende los asuntos de su propia casa (entre paréntesis, el emoji de un corazón) no califica para atender los asuntos de casa ajena (entre paréntesis, un trébol)”, escribió el cantante a lo que sus fanáticos no tardaron en especular sobre de quién estaba hablando.