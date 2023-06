Ana Bustelo y Tatiana Oruste han publicado en la cuenta oficial de Pez Dorado el póster promocional de su primera serie terminada, titulada "El club de las fracasadas" y eso significa que muy pronto estará disponible en la plataforma digital pública del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales, Cine.ar Play. Aunque no esté todavía definida la fecha de estreno, cuestión que depende de la programación del sistema digital que gestiona el INCAA, la producción de cuatro capítulos está terminada y lista para emitirse. La webserie habla de la amistad entre Víctor, Felicitas y Dolores que se juntan para vengarse de una sociedad que los viraliza -por las redes sociales- sin piedad ni consentimiento. A partir de hechos reales y cotidianos, el equipo de Pez Dorado inició en 2019 este proyecto audiovisual (cuyo nombre clave inicial fue "Camándula") gracias a un concurso de producción de series cortas que promovió el INCAA, se pudo concretar el rodaje que duró unos 8 días en septiembre del año pasado. Ese recurso fue casi un total de 7 millones de pesos, pero con ese presupuesto, no alcanzaba, se tuvo que recurrir a otros apoyos. Al salir el régimen de promoción cultural a través de la Ley de Mecenazgo, la propuesta de Pez Dorado quedó elegida y consiguió patrocinio de la empresa Constructora Scop. De esta manera, pudo completar la fase de posproducción. Con locaciones en zonas urbanas de San Juan, como el Museo de Bellas Artes Franklin Rawson, el Cine-Teatro Municipal de Capital, la Plaza del Bicentenario, la Plaza Italia, la ex Bodega Cinzano, el Dique Punta Negra y el Autódromo El Villicum, el trabajo quedó concluido a la espera de su lanzamiento por streaming.

Ana Bustelo y Tatiana Oruste, creativas de Pez Dorado.



"Todo el proceso fue una experiencia enriquecedora para nosotros. Es una serie que tiene mucho valor porque habla de las problemáticas que atraviesa la adolescencia, sin intención de romantizarla, sino que le damos un costado realista y que permita abrir espacios de charla sobre la ansiedad, la depresión y el ciberacoso, entre otras realidades que sufren los jóvenes. Porque el mundo exige que tienen que definirse por algo, qué quieren hacer y es una etapa de la vida que está a la deriva, en la búsqueda de una identidad y sin certezas", dijo Ana Bustelo, directora y guionista de esta ficción.



Es la primera serie web que la productora sanjuanina tiene para publicar, con cuatro capítulos de 20 minutos aproximadamente. Es protagonizada por Emilia Diez, Sofía Colombo y Francisco Campodónico. Además, cuenta con la dirección actoral de Pilar Mestre, la producción ejecutiva de Tatiana Oruste, la fotografía de Santiago Sgarlatta, la dirección artística de Luisina Riboli y el sonido de Matteo Pagliarosi.

Francisco Campodónico, interpretando su papel.



Este formato empleado también es una elección por parte de las realizadoras, ya que apuntan a un público joven que es más afín a ver contenidos audiovisuales por streaming, y entonces la idea es que alcance a audiencias con mayor facilidad. Sin embargo, otra cuestión fue también el aspecto económico porque no podían extenderse del presupuesto y en base a esas posibilidades adaptaron el guion original para poder cumplir con el objetivo.

En una escena, las protagonistas Sofía Colombo y Emilia Diez.



"Las nuevas generaciones exigen estar más concentrados en el material y que tenga un foco de atención, más que el formato en sí. El desafío para nosotros fue contar una historia, sugiriendo cosas sin ser explícitas. Por ejemplo hay una escena de un abuso que narramos pero sin necesidad de mostrarlo en imagen y en sonido. Y también, otro reto fue jugar con la ironía y la comedia en un drama, que ayudan a distender y son recursos necesarios para sostener el tema", dijo la realizadora.



Finalmente, con este material -explicaron- se quiere aportar una mirada distinta a la hora de hablar de la adolescencia que contraponga los discursos sociales existentes desde el punto de vista narrativo y que tiene como prioridad la amistad como fuerza protectora ante el mundo hostil que deben afrontar sus personajes.