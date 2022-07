Desde que arrancó esta temporada a principios de junio, La voz argentina se acomodó en lo más alto del prime time, hasta que el lunes por la noche Tinelli hizo su regreso a la pantalla chica y con el final de El hotel de los famosos en tandem relegaron a La voz al tercer lugar del podio de lo más visto del día. Agotados ya sus anteriores formatos pero lejos de darse por vencido, "El cabezón' y El Trece optaron por cruzar al exitoso envío de Telefe en la misma franja horaria y con una fórmula similar: Canta conmigo ahora, otra competencia entre cantantes ante un jurado, mechada con historias personales de los participantes, en este caso versión vernácula del británico All Together Now (BBC One).



La "súper noche' del lunes concluyó con 15.1 puntos para el estreno de Tinelli y 12.8 puntos para La voz, que incluso fue superado por el reality comandado por Pampita, que anotó 13.6. Ahora bien, por esas cifras -la diferencia entre primero y segundo no fue tan holgada y el certamen conducido por Marley se mueve alrededor de los 14 puntos promedio- no es descabellado considerar que "el duelo de golas' de la televisión nacional no se termina acá y, por el contrario, dará mucha tela para cortar.

15.1 Con el pie derecho Éste es el rating promedio que anotó Marcelo Tinelli con el estreno de Canta conmigo ahora, su nueva apuesta para El Trece. El programa musical fue lo más visto de la televisión el lunes pasado.

Algunos se atreven a suponer que fue el factor "novedad' lo que le jugó a favor a Marcelo en este estreno, donde la agilidad del programa corre riesgo de escurrirse entre las opiniones de un centenar de jurados de distinta procedencia, popularidad y magnetismo. Bicho de televisión, sin embargo, de arranque el experimentado conductor dejó en claro con sus intervenciones no solo que él tiene la batuta (ya se comprobó que un programa de Tinelli sin Tinelli no da igual), sino también algunos ases en la manga, como la posibilidad de incorporar a otros famosos a su tribunal, si el rendimiento lo amerita.



Por otro lado, también es cierto que la presencia del ex VideoMatch no pasa desapercibida en las planillas, ya que poco o mucho, mueve la aguja. Una realidad que seguramente no será indiferente para La voz, que concluidas las audiciones a ciegas sacó a relucir a sus famosos co-coaches para la etapa de batallas, que empezó la semana pasada con una leve caída (13.6 puntos).



En fin, la pulseada recién empieza (pensar que otrora la temporada alta de la tele comenzaba en marzo-abril, cuando los pesos pesados de cada emisora salían a medirse) y habrá que esperar un poco más para saber cuál de los dos concursos de canto termina con el antebrazo sobre la mesa. O tal vez haya un empate técnico, quién sabe. Lo que sí se sabe, y vale recordarlo, es que salgan como salgan las mediciones de rating, no reflejan lo que pasa en todo el país... pero ese es otro cantar.