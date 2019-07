días de cumplirse un mes del fallecimiento de Beatriz Salomón, el ciclo Confrontados (El Nueve) puso al aire un revelador audio entre Luis Ventura y Alberto Ferriols, donde el conductor intenta persuadir al cirujano para que hable con la abogada de la artista, Ana Rosenfeld, y baje los juicios para sacarle "la soga del cuello".

''Hola Alberto, la verdad que estoy muy mal con todo esto, ¿entendés?'', arrancó Ventura la conversación. ''Vos estás mal, pero yo soy el único que está a cargo de mis hijas, vos no podés hablar así porque me estás haciendo un daño terrible, la única imagen paterna que tienen las nenas soy yo Luis, te lo pido por favor otras veces también te he pedido por favor’’, dijo Ferriols.

Intentando bajar el cólera en la conversación, el panelista de Involucrados expuso: "Bueno bajemos el tono y hablemos tranquilamente, acá yo soy un convidado de piedra en toda esta historia, yo no hice nada salvo ayudarlos y me veo involucrado en un juicio de un millón de dólares. Me gustaría porque vos lo debes saber muy bien, porque vos viniste con Beatriz ese día que ella gestionó conmigo y que vos digas, a mí me sirve, porque a mí me están haciendo bosta en todos lados simplemente por haberlos querido ayudar en una situación que yo desconocía y de la que yo no participé para nada, y te consta, porque a mí me llamó Beatriz 500 veces para tratar de protegerte’’, dijo Ventura, desligándose una vez más de la cámara oculta que marcó la vida de Salomón para siempre.

''Luis quiero que te quede claro, porque vos lo sabés, ni en ese momento, ni después, ni más después, ni ahora yo hablé, soy un caballero, tengo pacto. Yo una vez me reuní en un bar con vos y establecimos unas reglas de cómo nos íbamos a comportar nosotros, yo no hablé nada con nadie’’, le aclaró el cirujano. 'Yo no te estoy acusando a vos, que vos sabias eso, o sea que yo no voy a desmentir algo que nunca te acusé Luis’’, agregó.

''Yo no te digo que desmientas nada’’, dijo Ventura. A lo que Ferriols respondió: ''Ahora Beatriz ya no está’’.

Luego, el ex Intrusos le pidió: ''Lo que te pido simplemente es que digas la verdad con respecto a algo, que la que me llamó fue ella a mí, porque queda como que yo pergenié un plan siniestro para cagarlos a vos y a ella, y no es así’’.

"Mis hijos me preguntan 'papá, ¿por qué cagaste a Beatriz y a ese señor?' ¿Y yo que les tengo que decir? ¿Que los quiso ayudar?", manifestó Luis. "Eso está fuera de discusión", acotó el cirujano. "La Dra Rosenfeld me está haciendo un juicio de un millón de dólares’’, le tiró Luis furioso.

''¿Pero yo que tengo que ver? ¿Yo te estoy haciendo un juicio a vos Luis?’’, arremetió Ferriols. ''Entonces yo cuento lo que realmente me pasó’’, le contestó Ventura. ''Me parece correcto que vos cuentes tu verdad’’, le aclaró el cirujano.

Es ahí donde el conductor le pide expresamente que hable con Rosenfeld, que sigue el estado del juicio que debe decidir la Corte Suprema: ''Entonces llamá a Rosenfeld y decile que afloje, decile que yo no tuve nada que ver en esta historia, que yo no trampeé, ni te trampeé a vos armando una cámara oculta. La cámara oculta no es mía’’.

''¿Yo te dije alguna vez que me trampeaste?’’, le preguntó Ferriols, tirando el fardo para otro lado. ''No, pero lo está diciendo todo el mundo, comenzando por Rosenfeld que patrocinaba a Beatriz, a ver decime como me defiendo, ¿voy a estar defendiéndome de qué manera, a ver cómo me rompe el cu.. Rosenfeld?, yo lo que quiero es que me liberen, porque lo sabe muy bien ella, porque yo se lo conté antes, y vos lo sabes porque estuviste ese día en el estudio que tanto vos como ella sabían que eso iba a ser grabado y se está falseando eso el juicio, se está falseando que ustedes no sabían, como que yo les armé esa cámara oculta’’, afirmó el periodista.

''Si vos lo decís, señores, pasó esto, para mi es de mucha utilidad’’, le reiteró.

En la última parte del audio que presentaron en Confrontados , Ferriols le dice: ''A ver, la voz más cantante de todo esto, porque yo te imaginas que soy un pelotudo, es Rosenfeld, la persona que más virulenta parece ser para vos en todo esto es Rosenfeld, lo hablo con ella’’.

''Rosenfeld pergeñó esto con Beatriz, porque ella tenía una expectativa de dinero con respecto al resarcimiento tuyo, y al no tener esa esa expectativa, dijo le voy a entrar a este pelotudo, y me entró a mí y le entró a (Jorge) Rial'', aseguró Ventura.

''No es así, nosotros firmamos un convenio en lo de Rosenfeld que mi juicio iba a ser por un lado y el de Beatriz por otro, y yo esa suma que estás diciendo que recibí tampoco recibí'', le aclaró el médico. ''Pero a vos te consta que todo lo hice por vos, porque Jorge no quería hacer la nota y yo insistí por ustedes, ¿y cuál es el pago?, tratarme de traidor, de tramposo, un millón de mangos, que mis hijos me pregunten si esto es cierto o no es cierto'', volvió a reclamarle el conductor de Secretos Verdaderos.

Por último, el ex de Beatriz Salomón le propone: ''Yo voy a rescatar una parte de caballero tuya y voy a hablar con Rosenfeld, le voy a decir que hablé con vos, no tengo problemas porque no tenemos secretos entre nosotros, y que si querés nos reunimos los tres’’. A lo que Luis responde: ''Yo no tengo problemas pero yo tengo que contar la verdad, ¿Por qué me llama Beatriz?.

''Contá la verdad pero no me des con un palo a mí’’, le retruca Ferriols.

''Si buscan culpables, antes que yo hay gente, el que generó todo esto fuiste vos…Ahora me viene a comer el hígado, mirá lo que son las redes sociales mías’’, cerró Ventura.

Días atrás, Alberto Ferriols fue abordado por las cámaras de Los Ángeles de la Mañana pero se mostró reticente a responder.

“¿Qué opina de las palabras de Luis Ventura? Dijo que usted cobró 70 millones de pesos (por el juicio iniciado por Salomón), ¿esto es así?”, le consultó el cronista'sin embargo, el cirujano se apresuró a entrar a su departamento sin emitir palabra.