Lleva 25 años de carrera y gran parte de su trayectoria, estuvo siempre identificado con el tango canción, interpretando a clásicos autores de la música ciudadana y también, por otro lado, emparentado con la canción folklórica, dada la herencia artística que recibió de su padre, integrante del recordado Duo Pelaytay-Rojas. Pero hoy, Claudio Rojas viene dando varios giros estilísticos, componiendo canciones que van por otros ritmos y géneros. Sin alejarse del todo de faceta tanguera, de la milonga, busca nutrirse con otras armas, como la zamba, la murga, el rock, la bachata, el cuarteto y hasta la cumbia y el reggaetón. Después de varios meses de preparación junto a la colaboración de varios colegas y amigos, y la producción de Javier García y Fabián Barrera, Rojas lanzará su tercer álbum de estudio con el nombre 'Des-variando', será en formato digital para Spotify y otras plataformas, que podrá escucharse a partir de hoy. El disco contiene 14 composiciones propias, entre las cuales hay reversiones de simples anteriores y otras, totalmente son temas inéditos. Varios músicos sanjuaninos se sumaron a la iniciativa como Paola Hascher, Rolando García Gómez, el grupo Sintonía, Los Videla, Jonatan Vera, el propio Tutti García de la Oveja Negra y como corte de difusión, tiene el track titulado 'Como el vino en tu boca', que recientemente fue publicado con un videoclip musical en su canal de YouTube. A la hora de escribir canciones, Rojas, siempre sostiene que prefiere dejarse llevar por las melodías y notas que surgen a medida que escribe: 'nunca me enfoco en concentrarme únicamente en una sola temática y pensé este disco como un encuentro de géneros y a la vez, un encuentro de músicos amigos. Por eso se llama así es un 'Des-variando' de ritmos, donde no hay lírica o melodía que se repita'.



La razón de elegir esta hibridación viene en parte por los orígenes que fundaron su camino en la música. 'Esto lo vengo incorporando hace algunos años, porque aunque en el fondo vengo del tango, también me nutrí de la música que escuchaba de chico, como Charly García, Los Beatles, Soda Stereo y de lo que escuchaba de mis hermanos. Uno tenía el lado cuartetero con Sebastián y Gary y otro el metal más duro con Iron Maiden y Van Halen. Mis influencias son tan variadas que cuando le presenté a Spotify el disco, le generé un gran problema, porque les doy una ensalada de cosas que los vuelvo locos (bromeaba) La verdad que me doy la libertad de salirme por un ratito a probar otros sonidos y me doy ese gusto de hacerlo', comentó el solista.



Con este material y el clip, Rojas se postulará nuevamente para los Premios Gardel y que en esta jugada, afirmó que no tiene nada que perder: 'no me presentaré por el premio en sí, sino porque realmente hay muchas puertas fuera de la provincia se abren. Soy muy obsesivo y detallista con las cosas que no sacó nada antes de convencerme que es digno de publicar. Como al igual que mis compañeros, buscamos que sea algo genuino, prolijo y como todos saben, no me considero poeta, pero sí quiero narrar bien las historias de mis canciones. Del amor, del desamor y de la realidad que nos rodea', señaló el cantor.



Por más que Spotify le haya definido la fecha de lanzamiento de su disco, Rojas tratará que después del 15 de enero, logre organizar un recital de presentación con los músicos que participaron en el mismo, si es que coinciden todos con sus respectivas agendas. O bien, esperar después de la Fiesta del Sol y logre conseguir una sala teatral para montar un espectáculo más acorde a la ocasión. Sin embargo, hay algo que lo mantiene tranquilo, es la convicción de contar con un producto auténtico para él: 'no está pensado como una cosa netamente comercial. No lo hago para ver si puedo conseguir más seguidores. Con cada canción y cada sonido que género, quiero educarme y mejorar, fortalecerme como cantor y que tenga una propuesta más integral. No busco que me aplaudan más, de lo contrario, estaría muy limitado. Además, quiero enriquecerme como artista haciendo otros géneros y tampoco de forma individual, sino en compartir proyectos con otros colegas. Así lo vengo haciendo todo este tiempo', manifestó el tanguero multigénero.



DATO

Des-variando puede escucharse ahora en Spotify y también por YouTube. El disco contiene 14 temas con colaboración de varios intérpretes: Paola Hascher, Rolando García Gómez, Sintonía, Los Videla, Jonatan Vera y Tutti García de la Oveja Negra, entre otros.