Aunque es compinche de su papá y le gusta posar para la cámara, después de horas de pruebas de luz o de buscar la mejor composición, como todo niño, se cansa. En ese momento Javier Farias retrató a su pequeña Amanda en la imagen que ahora fue destacada la página especializada Proffesional Photography, elegida entre miles de imágenes de todo el mundo que son subida a ese sitio. 'Aburrimiento' la tituló el autor de la instantánea que además de ser diseñador gráfico es junto a su esposa-madre de Amanda, que ayer cumplió 7- Marisel Illanez, dos importantes exponentes de la danza folclórica local.



Pero resulta que Farías tiene en la fotografía una declarada pasión a la que le dedica muchas horas y por eso esa distinción 'es un cariñito al alma' comentó.



Sobre su Estoy en varias páginas de fotógrafos donde participan de distintos lugares. Me costó un poco entrar, que publicaran mis fotos, en algunas son muy exigentes con la parte técnica, en iluminación sobretodo. De a poco comenzaron a ser aceptadas, porque busqué el camino para ser aceptado, a mí me gusta mucho el retrato, también dibujo, en algún momento hice algunos dibujos a lápiz, así que encontré en la fotografía algo más inmediato y mucho más fiel'.



Sobre sus inicios con la fotografía recordó: 'Estaba en la facultad, en el 2010 me recibí y en 2008 ya me había comprado mi primer cámara. La olvidé un poco un tiempo y después de tomar unos cursos e interesarme un poco más, fue como un camino de ida, que no tiene retorno, me encanta'.



Lo que llega a completar la imagen es la edición en Photoshop, ahí es donde yo conjugo el diseño con la fotografía, a través de una serie de capas y luces, trabajar con los colores, pruebo, hasta que queda lo que me gusta que hasta aparenta un cuadro. Algunos fotógrafos rechazan el uso del Photoshop o al menos demasiado, en parte comparto, pero a mí me gusta y la conjunción da buenos resultados, claro que la foto tiene que salir bien de entrada' añadió con entusiasmo sobre este arte que hoy le trajo una satisfacción, algo que Farías conoce porque se destaca en la danza y también fue parte del conjunto El Malón, ganador del Pre Cosquin en 2006.